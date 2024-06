Golemac prvi strokovnjak Dubaja

Nekdanji trener Kopra Primorske in Cedevite Olimpije Jurica Golemac je uradno postal prvi trener košarkarskega moštva iz Dubaja v Združenih arabskih emiratih, novinca v regionalni košarkarski ligi ABA, so potrdili na spletni strani lige. Košarkarski strokovnjak iz Zagreba je postal prvi trener v zgodovini tega novonastalega kluba. Po 18-letni igralski karieri je Golemac začel trenirati v Ciboni, kot pomočnik. Njegova prva prava samostojna služba je bila v ekipi Tajfun iz Šenčurja. Nato je bil pomočnik v gruzijski reprezentanci, bil je na klopi Kopra Primorske, Cedevite Olimpije in nazadnje Hapoela Eliata.

Golemac je vodenje zmajev prevzel januarja leta 2020, z ljubljansko ekipo pa je med drugim osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka v letih 2021 in 2022, slovenska pokalna naslova, tri naslove slovenskega superpokalnega prvaka. V sezoni 2021/22 je Cedevito Olimpijo vodil tudi do polfinala regionalne lige ABA in četrtfinala evropskega pokala. Po slabših dosežkih se je Golemac marca lani sporazumno razšel z Olimpijo, od februarja letos pa je nato kot glavni trener vodil izraelskega košarkarskega prvoligaša Hapoel Eilat.

Vodstvo regionalnega košarkarskega tekmovanja, lige ABA, je 24. maja uradno potrdilo vstop Dubaja kot zadnjega kluba v ligi za sezono 2024/25. Od sezone 2024/25 do 2029/30 bo v njej nastopalo 16 ekip. V ligi ABA bo v sezoni 2024/25 nastopalo vseh 14 udeležencev iz sezone 2023/24, slovenska kluba bosta Cedevita Olimpija in Krka, Dubaj kot novinec ter Spartak iz Subotice kot prvak lige ABA 2.

Podpredsednik in izvršni direktor Dubaja je Đorđe Đoković, brat slovitega teniškega zvezdnika Novaka Đokovića, v vlogi generalnega direktorja pa je Dejan Kamenjašević. Lastnik in ustanovitelj kluba je poslovnež Abdula Al Nabudah.

Dubaj je sklenil pogodbo za igranje v ligi ABA za tri sezone, finančna ponudba kluba iz ZAE pa je znašala 1,7 milijona evrov na sezono, piše Nova.rs. Dubaj bo v ligi ABA debitiral septembra proti prvakom lige Crveni zvezdi, in sicer v Coca-Cola Areni v Dubaju.