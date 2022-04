Goran Dragić je svojo nalogo opravil, a je drugi niso

Košarkarji Brooklyna, katerih član je tudi Slovenec Goran Dragić, so v prvem krogu končnice lige NBA proti Bostonu doživeli še drugi poraz. Domači so tokrat po zaostanku za 17 točk v drugi četrtini pripravili preobrat v zadnji in s 114:107 premagali tekmece ter v boju na štiri zmage povedli z 2:0.

Jaylen Brown z 22 in Jayson Tatum z 19 točkami sta najbolj zaslužna za preobrat Bostona, ki nikoli ni bil v prednosti do osmih minut pred koncem tekme. Grant Williams je dodal 17 točk s klopi, Al Horford 16, Daniel Theis pa 15.

Prvi strelec Brooklyna je bil Kevin Durant s 27 točkami. Nekdanji najkoristnejši igralec (MVP) lige je imel slab met iz igre 4-17, izgubil je tudi štiri žoge. V drugem polčasu je vse svoje točke dosegel iz prostih metov.

Tudi Kyrie Irving se ni znašel proti močni obrambi tekmeca, saj je ob žvižgih navijačev proti svoji nekdanji ekipi dosegel le deset točk (4-13). V Avstraliji rojeni musliman je v prvi četrtini na kratko zapustil dvorano, iz garderobe pa se je vrnil z banano in drugo hrano. Irving se med ramazanom posti, je le v času po sončnem zahodu in pred sončnim vzhodom.

Branilec Chicaga DeMar DeRozan je bil z 41 točkami nerešljiva uganka za šampione. FOTO: Michael Mcloone/Usa Today Sports

Kapetan zlate slovenske vrste Dragić je v igro vstopil s klopi, odigral 20 minut tekme in v tem času dosegel 18 točk, štiri skoke in eno ukradeno žogo.

Zdaj se dvoboj za naslednji dve tekmi seli v New York.

V drugih tekmah je Philadelphia premagala Torotno s 104:101 (2:0) Chicago pa je presenetil prvaka Milwaukee s 114:110 in izenačlil izid v zmagah (1:1).