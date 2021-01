Goran Dragić se je vrnil, Miami pa spet izgubil

Podobno kot za hokejista Anžeta Kopitarja športna noč onstran Atlantika ni bila uspešna še za enega slovenskega asa – Goran Dragić se je v košarkarski ligi NBA moral sprijazniti z gladkim porazom svojega moštva. Miami je namreč doma izgubil proti Detroitu s 100:120.



Dragić je na tej tekmi prispeval za svoje moštvo 12 točk, 10 asistenc in 3 skoke. Sicer pa je bila tako zanj kot še za nekatere soigralce to zanj posebna tekma. Pred začetkom je bil ob njegovem imenu zapisan še vprašljiv nastop, nato pa je vendarle pritekel na parket. Na prejšnji tekmi je namreč Miami igral le z osmimi, kar osem jih je bilo v preventivni izolaciji zaradi ukrepov proti širitvi koronavirusa, zdaj si jih je šest vrnilo na igrišče, med njimi tudi 34-letni Ljubljančan.



Toda 7. porazu v sezoni, ob le štirih zmagah, se Miami ni mogel izogniti. »Prišli smo do stanja, ko ne igramo tako slabo, kot kaže končni izid. Zato pa moramo garati naprej in poiskati ustrezno rešitev za skok navzgor,« je poudaril trener Erik Spoelstra po tekmi, na kateri je bil najučinkovitejši pri gostiteljih Bam Adebayo (28 točk), pri Detroitu pa Jerami Grant (24).



Miami se bo jutri še enkrat doma pomeril z Detroitom.

