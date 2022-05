Izločili so Igokeo, na vrsti je Crvena zvezda

Nekaj slabših trenutkov, med katerimi so po vodstvu s 33:25 zaostali z 42:51, ni preprečilo uvrstitve košarkarjev Cedevite Olimpije v polfinale končnice lige ABA, v katerem se bodo pomerili z branilko naslova Crveno zvezdo. Ljubljančani so v uvodnem krogu končnice ugnali Igokeo tudi v Laktaših s 74:69 (57:55, 39:36, 16:16) in jo izločili z izidom 2:0 v zmagah, skupno pa so jo prekosili še četrtič v sezoni.

Jaka Blažič po preležani virozi ni bil tako učinkovit kot običajno (7 točk), Alen Omić pa se niti ni vpisal med strelce, a so svoj delež prispevali Yogi Ferrell (17), Melvin Ejim (16, za tri 4:7), Jacob Pullen (14) in Zoran Dragić (10). Cedevita Olimpija je metala za tri točke 14:39, Igokea le 5:22.

Cedevita Olimpija bo v polfinalu prav tako na dve zmagi igrala z najboljšo ekipo rednega dela sezone Crveno zvezdo. Prva tekma bo na sporedu v Beogradu v četrtek, 12. maja, druga v Ljubljani v ponedeljek, 16. maja, morebitna tretja pa 20. maja v srbski metropoli.