Jaka Blažič najboljši košarkar v marcu

Tudi manj pozorni spremljevalci košarkarskega utripa pri nas so zaznali niz uspešnih nastopov Cedevite Olimpije v zadnjih tednih. Kajpak ni minil neopaženo učinek posameznikov pri stroki, zdaj pa so za najboljšega košarkarja meseca marca v ligi ABA razglasili kapetana ljubljanskega moštva Jako Blažiča.

Gledalci se vračajo na tribune, zmaji so si že po tivolski zmagi s Partizanom pred dobrim tednom zagotovili nastop v končnici lige ABA, uspešni so tudi v evropskih arenah. »Ni naključja, Zoran Dragić in Alen Omić sta prinesla v slačilnico izkušnje, kakovost in energijo. Verjamem, da zdaj lahko igramo proti vsakemu moštvu, smo na visoki ravni tekmovalne pripravljenosti,« je poudaril Blažič, sicer motor Olimpijinih predstav s štirimi zaporednimi zmagami prejšnjega meseca v osrednjem regionalnem košarkarskem tekmovanju. V tem času je povprečno na tekmo zbral 16,8 točke, 4 skoke ter 3,3 asistence: »Res se počutim odlično, na igrišču se vedno trudim na vso moč za zmago mojega moštva.«