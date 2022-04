Jalen Brunson: žepni junak za 1,8 milijona dolarjev

V nadaljevanju preberite:

V zanimivem spopadu uvodnega kroga končnice lige NBA so košarkarji Utaha zadali prvi udarec in se veselili v Dallasu, nato pa so se aduti teksaške prepričali, da lahko odlično igrajo tudi brez poškodovanega Luke Dončića. Najprej so se oddolžili tekmecem v domači dvorani, ob selitvi serije v Salt Lake City pa so vnovič zablesteli in ugnali gostitelje s 126:118. Zdaj potrebujejo še dve zmagi za napredovanje in dvoboj z boljšim iz merjenja moči med prvim nosilcem končnice Phoenixom in New Orleansom. Za jutrišnjo četrto tekmo pa imajo v rokavu še svojega najmočnejšega aduta.

Kdaj bi se lahko slovenski as vrnil na igrišče in kdo je prevzel glavno breme med njegovo odsotnostjo? Zakaj ima Dallasov lastnik Mark Cuban zdaj sladke skrbi?