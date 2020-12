Jokić kot legendarni Chamberlain, slabe štiri minute za Čančarja

Košarkarji moštva Denver Nuggets so se na tretji tekmi nove sezone v ligi NBA veselili prve zmage, potem ko so s 124:111 premagali Houston Rockets. Koprčan Vlatko Čančar je na parketu prebil minute in 37 sekund, vendar ni dosegel nobene točke.



Čančar je proti Houstonovemu košu vrgel le enkrat in zgrešil, v statistiko je vpisal tudi eno izgubljeno žogo. Med njegovimi soigralci je je največ točk dosegel Jamal Murray (21), le dve manj je k zmagi Denverja ob Paulu Millsapu prispeval tudi Nikola Jokić. Srbski zvezdnik je za nameček zbral še 12 skokov in 18 asistenc; toliko žog je od centrov pred njim nazadnje davnega leta 1968 podelil legendarni Wilt Chamberlain.



Še drugi poraz so na četrti tekmi doživeli branilci lovorike Los Angeles Lakers, ki so morali s 107: 115 priznati premoč igralcem kluba Portland Trail Blazers, pri katerih je z 31 točkami blestel Damian Lillard. Tri manj je dodal Gary Trent ml., ki je zadel kar sedem trojk.



»Vsi smo pričakovali, da bo letos postal boljši. Na ramah ima več pritiska, saj vsi nekaj pričakujemo od njega. Tokrat se mu je odprlo. Če ga ne bi imeli, bi lahko zmagali tudi tekmeci,« je po tekmi priznal Lillard. Pri gostiteljih je bil z 29 točkami najboljši LeBron James, ki je prispeval še devet skokov in šest podaj. Jezerniki so pogrešali predvsem točke Anthonyja Davisa, ki se je ustavil pri trinajstih.

Brez poraza še Atlanta Hawks

Na vzhodu ostajajo neporaženi košarkarji moštva Atlanta Hawks, ki so po zaslugi Traeja Younga (29 točk) vknjižili še tretjo zaporedno zmago v nizu, potem ko so doma ugnali Detroit Pistons s 128:120. Gostom ni pomagalo niti 27 točk Josha Jacksona in Jaramija Granta.



Drugič v sezoni so izgubili igralci kluba Brooklyn Nets, ki so morali brez svojega udarnega dvojca Kevin Durant-Kyrie Irving po podaljšku priznati premoč košarkarjem ekipe Memphis Grizzlies (111:116). Gostje so sicer zaradi poškodbe gležnja ostali brez svojega najboljšega člana Jaja Moranta. Utah Jazz pa je bil po hudem boju za točko boljši od Oklahome City Thunder (110:109). Zmagoviti koš je dosegel Donovan Mitchell.



V noči na sredo bo znova na parketu Goran Dragić, ki bo z Miami Heat v domači dvorani gostil Milwaukee Bucks, znova bodo dejavni tudi košarkarji Denverja, ki bodo gostovali pri Sacramento Kings.

