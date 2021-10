Jure Zdovc bo poskušal prebuditi slavni Žalgiris

Potem ko je v začetku avgusta ostal brez službe v Franciji, je slovenski košarkarski trener Jure Zdovc hitro našel nov klub. Sedel bo na klop litovskega Žalgirisa, evropskega prvaka iz leta 1999.



Zdovc, ki je maja 2020 prevzel vodenje moštvo Metropolitans 92 iz Pariza, bo pri 54 letih nasledil v Kaunasu Martina Schillerja. Avstrijec se je s klubom razšel, ko je Žalgiris izgubil uvodni tekmi v evroligi z Asvelom in Zenitom. Podrobnosti pogodbe z Zdovcem bo klub predstavil, ko bo uredil vse formalnosti.



Za Zdovca bo to 12. klub v njegovi trenerski karieri. Začel jo je leta 2003 kot pomočnik pri Krki, nadaljeval pa pri Splitu, ljubljanskem Slovanu, grškem Iraklisu, Olimpiji, Bosni, Spartaku iz Sankt Peterburga, turškem Gaziantepu, AEK in zagrebški Cedeviti. Ob tem je bil dvakrat selektor Slovenije, prvič od 2009 do 2010 in drugič od 2014 do 2015. V tem času je bil prvak BiH, Slovenije in Hrvaške, dvakrat je osvojil hrvaški pokal, z Unionom Olimpijo je bil trikrat pokalni prvak, 2012, ko je bil na čelu ruske ekipe, pa je bil izbran za najboljšega trenerja evropskega pokala.

Z igralskih dni ima polno vitrino trofej

Precej več lovorik je Jure Zdovc osvojil kot igralec. S člansko selekcijo Jugoslavije je bil dvakrat evropski prvak, enkrat svetovni prvak, na olimpijskih igrah v Seulu pa srebrn. V klubski karieri je bil evropski prvak z Limogesom, ima po dva naslova državnega prvaka v Franciji in Sloveniji, bil je prvak jadranske lige ter večkratni pokalni zmagovalec v Sloveniji in na Hrvaškem.



Z Metropolitansom 92 je v minuli sezoni zasedel šesto mesto v rednem delu francoske lige in nato izpadel v četrtfinalu končnice proti Strasbourgu. Ekipo je vodil tudi v evropskem pokalu, v katerem je prav tako izpadel v četrtfinalu proti Gran Canarii.

