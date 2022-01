Jurica Golemac je po novem stožiškem porazu uperil prst proti sodnikom

Maratonska pandemija je onemogočila, da bi lahko košarkarje Cedevite Olimpije in Crvene zvezde na stožiških tribunah spremljalo več od dovoljenih 750 gledalcev, ni pa mogla preprečiti pravega derbija 17. kola lige ABA in dobršnega dela regionalne sezone. Moštvi sta se udarili na vso moč in prikazali zelo zanimivo predstavo z raznolikimi dejanji. Odprto napadalno igro v uvodni četrtini (28:28), nato vse bolj taktično in obrambno usmerjeno bitko, slednjič pa dramatičen finiš, v katerem so bili za pičlo točko srečnejši in uspešnejši Beograjčani.

Cedevita Olimpija: Crvena zvezda 82:83 (64:65, 43:43, 28:28) Dvorana Stožice, gledalcev 750, sodniki Hordov (Hrv), Dragojević (ČG) in Stapić (BiH). Cedevita Olimpija: Ferrell 10 (4:4), Ejim 10, Murić 8 (1:2), Auguste 13 (1:2), Blažič 21 (6:6), Omić 12 (2:2), Dragić 8 (2:2); Crvena zvezda: Wolters 14, Davidovac 4 (2:2), Mitrović 4 (2:2), Lazić 11 (2:2), Kalinić 10 (2:2), Dobrić 7, Hollins 18 (2:2), Ivanović 8 (2:2), White 4, Kuzmić 3 (1:1).

»Videlo se je, da smo lahko po porazu z Gran Canario končno tri dni vadili skupaj. Tekma je bila zares dobra, naši fantje so se trudili do zadnjega atoma moči. Na žalost pa so zmagovalca odločile sodniške napake,« se je po tesnem porazu, že četrtem v regionalni sezoni v domači dvorani, pridušal trener ljubljanskih košarkarjev Jurica Golemac. V mislih je imel predvsem nedosojeno osebno napako nad Yogijem Ferrellom pri metu za tri točke tik pred iztekom igralnega časa, ki je dokončno prevesila tehtnico na stran srbskega evroligaša.

Precej priložnosti so zapravili tudi Olimpijini aduti. Le 55 sekund pred koncem so denimo prešli v vodstvo z 82:78, ki se je (pre)hitro razblinilo. Toda tekmo so nasploh zaznamovali številni zasuki obeh zasedb. Cedevita Olimpija je s podobno naglico ostala brez uvodne prednosti 27:18, Crvena zvezda brez naskoka 63:56 iz 26. minute. Pri nenehni igri v najvišji prestavi se pač zgodi marsikaj, dobrega in slabega.

12 točk več so zbrali košarkarji Crvene zvezde s trojkami, ki so sicer orožje Cedevite Olimpije.

Ljubljančani so prevladovali pri metih za dve točki, saj so jih izkoristili 58 odstotkov (gostje le 47 %), skokih (34:27) in asistencah (21:17), Beograjčani so bili uspešnejši za tri točke (12:27 v primerjavi z 8:28). »Bolj pametno bi morali igrati v zadnji minuti, tako v obrambi kot napadu. Upam, da se nam bo kaj vrnilo v nadaljevanju sezone,« je priznal domači kapetan in prvo ime derbija Jaka Blažič.

Jaka Blažič (v sredini) je bil vnovič prvo ime Cedevite Olimpije je tekme. FOTO: ABA

Pullen eleganten, a pri ničli

V ljubljanskem moštvu se je sicer le sedem košarkarjev vpisalo med strelce, a pet z dvomestnim učinkom. Vnovič je izstopal Blažič, ki je 21 točkam (za dve 3:5, za tri 3:10, prosti meti 6:6) dodal 11 skokov in 5 asistenc. V primerjavo s sredo pa je bil opazen napredek Zorana Dragića. Za svojimi realnimi spodobnostmi je še najbolj zaostal vodilni stožiški napadalec v sezoni Jacob Pullen (met 0:4). Kot vedno je bil eleganten, a v primerjavi s soigralci in tekmeci s hitrostjo iz časov, ko se je vrhunska košarka v Ljubljani igrala pod tivolskimi kostanji. Zato je večidel poganjal sobno kolo ob robu igrišča.

»Jacob ima težave, ko mora prevzeti vlogo organizatorja igre namesto Yogija. Potrudili se bomo, da jih bo v prihodnje vse manj,« je zagotovil Golemac ob uresničitvi zadrege, ker ima v moštvu le enega klasičnega dirigenta, pa še ta je nagnjen velikim nihanjem od tekme do tekme in tudi znotraj dvobojev. Ferrell je tokrat prispeval sedem asistenc, a izgubil pet žog.

Že jutri ob 5. jutri zjutraj se je ekipa Cedevite Olimpije odpravila na sredino gostovanje pri Bourgu v 11. kolu evropskega pokala. V nedeljo pa bo v derbiju 18. kola lige ABA igrala v Podgorici z domačo Budućnostjo. Črnogorska zasedba je v nedeljo zvečer dobila pomembno okrepitev, saj si je do konca sezone izposodila od Panathinaikosa organizatorja igre Kendricka Perryja. Ameriški branilec se je v prejšnji sezoni izkazal v Olimpijinem dresu, saj je bil prvi podajalec moštva in drugi strelec za Blažičem. Gašper Okorn je medtem tudi uradno postal trener zagrebške Cibone do konca sezone.