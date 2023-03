Jurica Golemac ni več trener Cedevite Olimpije

Košarkarski klub Cedevita Olimpija in glavni trener Jurica Golemac sta se dogovorila za prekinitev pogodbe, so sporočili iz ljubljanske ekipe. Golemac je njen trener postal januarja leta 2020, z ekipo je med drugim osvojil dva naslova slovenskega državnega prvaka.

Ekipo bo na sredini tekmi evropskega pokala v Ulmu in do nadaljnjega vodil dosedanji pomočnik glavnega trenerja Miro Alilović. Golemac je sicer na začetku leta 2020 zmenjal Slavena Rimca, naslova slovenskega državnega prvaka je osvojil leta 2021 in 2022, slovenska pokalna naslova lani in letos, tri naslove slovenskega superpokalnega prvaka pa leta 2020, 2021 in 2022, so navedli v sporočilu za javnost. V sezoni 2021/22 je Cedevito Olimpijo vodil tudi do polfinala regionalne lige Aba in četrtfinala evropskega pokala.

»Odločili smo se, da sprejmemo odločitev o menjavi glavnega trenerja. Jurica Golemac je imel polno zaupanje kluba, slabe igre in rezultati v zadnjem obdobju te sezone pa so nakazovali na to, da stvari znotraj ekipe žal ne delujejo tako, kot bi morale,« je ob tem izjavil direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.

»Jurici se ob tej priložnosti zahvaljujemo za trud, delo in energijo, ki jih je vložil v svoje delo na mestu glavnega trenerja. Verjamemo, da je pred njim lepa in uspešna trenerska kariera, vsekakor pa mu želimo vso srečo na nadaljnji športni in življenjski poti,« je nadaljeval direktor ljubljanskega kluba.

Ekipo bo do nadaljnjega vodil dosedanji pomočnik glavnega trenerja Miro Alilović. FOTO: Uroš Hočevar

Dodal je še, da aktivno iščejo novega glavnega trenerja članske ekipe, ki jo bo sicer do nadaljnjega vodil Alilović. »Od naših fantov pričakujemo, da bodo na vsaki tekmi dali vse od sebe in da se do zadnjega atoma energije borijo za Cedevito Olimpijo.«