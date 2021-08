Kidd zadovoljen po obisku Latvije: Porzingis je bil neverjeten gostitelj

Novi trener Dallasa Jason Kidd je bil v delegaciji teksaškega kluba, ki je avgusta obiskala Ljubljano in slovensko prestolnico zapustila s podpisom Luke Dončića. Slovenski zvezdnik je podaljšal pogodbo z delodajalci, ki so se nato podali nazaj proti Združenim državam Amerike, a ne vsi. Kidd je poletel proti Latviji na pogovor s Kristapsom Porzingisom. Latvijski as je v minuli sezoni, ki se je izkazala za zadnjo pod taktirko Ricka Carlisla, nenadoma izgubil precej minutaže, govorilo se je tudi o nesoglasjih z Dončićem.



»KP je bil neverjeten gostitelj. Hodila sva na večerje. Videli smo, kako vadi in lahko sva se veliko pogovarjala,« je za Dallas Morning News povedal Kidd. »Dobro je, tako telesno kot psihično in navdušen sem nad priložnostjo, da ga bom lahko treniral,« je še povedal ameriški strateg, ki si je za košarkarske dosežke prislužil tudi uvrstitev v hram slavnih lige NBA.



Kidd naj bi želel podrobneje spoznati Porzingisa, zato je bilo veliko pogovorov usmerjenih tudi v tematike izven igrišč. Latvijec je sicer odigral le 43 od 72 tekem rednega dela sezone, v končnici pa ga je Carlisle med obračunu z Los Angeles Clippers začel uporabljati še precej bolj poredko. Dobra novica za navijače Dallasa je, da v tokratno sezono vstopa brez težav s poškodbami, ki so mu nagajale zadnjih nekaj sezon po selitvi iz New Yorka.

