Kitajske niso videli, toda v Azijo jih še vedno mika

Med spremljanjem odličnih predstav slovenskih košarkarjev na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu so si ljubitelji košarke neredko zaželeli, da pravljice kar ne bi bilo konec. In reprezentanca zares ne bo dolgo počivala. Med 22. in 30. novembrom letos jo čaka prvi cikel kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki ga bodo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 gostili Indonezija, Japonska in Filipini. Že jutri pa bo žreb v Miesu razkril imena njenih prvih tekmic. Kaj se Slovencem obeta sedem let po zadnjem nastopu na mundialu?