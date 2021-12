Ko je Luka Dončić počival, je Brooklyn izpeljal preobrat

Košarkarji Dallasa so tri četrtine tekme proti vodilnemu moštvu vzhodne konference Brooklynu držali vajeti igre v svojih rokah, v zadnji pa občutili moč Kevina Duranta in Jamesa Hardna ter izgubili še petič zapored pred svojimi navijači – 99:102. Luka Dončić je dosegel 28 točk, devet asistenc in šest skokov v 37 minutah, a 15 sekund pred koncem zgrešil met za tri točke za podaljšek. Nato je trojko zgrešil še Tim Hardaway Jr.

Prerekanja s sodniki so že sestavni del tekme Luke Dončića. FOTO: Jerome Miron/Usa Today Sports

Dallas je v tretji četrtini ušel tekmece že za 17 točk (71:54). S prednostjo 86:75 so Teksašani šli v zadnjo četrtino in z Dončićem na rezervni klopi. Gostje so z delnim izidom 10:2 ujeli priključek in tudi izpeljali preobrat.

Pri Brooklynu je Durant 11 točk od skupno 24 dosegel v zadnji četrtini, Harden pa je bil blizu trojnega dvojčka, 23 točk, 12 asistenc in 9 skokov.

Dončić je imel slab met za tri točke (3:11), skupnega 9:20. Dallas je izjemno slabo metal izza črte – 9:46. Tim Hardaway Jr. je zgrešil vseh sedem poskusov. Kristaps Porzingis je dosegel 17 točk.

Jutri bo Dallas gostoval v Memphisu.