Ko je šlo za nohte, je Edo Murić udaril s trojko

Cedevita Olimpija : Budućnost 74:71 (53:55, 33:34, 14:16) Dvorana Stožice, brez gledalcev, sodniki Bissang (Fra), Ambrosov (Ukr) in Cici (Alb).

Cedevita Olimpija: Perry 16 (8:11), Blažič 10 (1:2), Murić 16 (1:2), Jones 14 (2:2), Hopkins 7 – prva peterka; Brown 5, Hodžić 2, Dimec 1 (1:2), Rupnik 3; Radović, Duščak in Ščuka niso igrali.

Budućnost: Cobbs 10 (1:1), Della Valle 11 (2:2), Ejim 6 (3:4), D. Nikolić 5, Reed 11 (1:3) – prva peterka; Ivanović 5 (1:2), Šehović 3 (3:3), Apić 1 (1:2), Mitrović 10 (2:3), Z. Nikolić, Popović 9; Žugić ni igral.

Met za dve točki: Cedevita Olimpija 8:29 (28 %), Budućnost 21:45 (47 %); za tri: Cedevita Olimpija 15:32 (47 %), Budućnost 5:18 (28 %); skoki: Cedevita Olimpija 39 (27+12), Budućnost 38 (27+11).

30 točk več zbrali s trojkami

Ljubljana – Dolgo so morali košarkarji Cedevite Olimpije čakati na prvo soočenje z Budućnostjo v tej sezoni, zato jim je zmaga v 2. kolu drugega dela evropskega pokala še toliko bolj prijala. Pot do nje pa nikakor ni bila lahka. Gostje iz Podgorice so namreč potrdili, da imajo kakovostno in "dolgo" zasedbo, ki je kos izzivom izenačenih scenarijev. Toda tudi za takšne raste palica.Dvoboj starih znancev, ki sta se tokrat še posebej skrbno pripravila na onemogočanje adutov nasprotnega moštva, saj se bosta pomerila kar dvakrat v treh dneh (v četrtek še za točke lige ABA), je bil po okusu privržencev taktike, manj pa je bil po meri ljubiteljev privlačne košarke. Precej več kot domiselnih potez in usklajenih moštvenih akcij je bilo iskanja individualnih rešitev, zgrešenih metov in izgubljenih žog.V ospredju sta bili obe obrambi, glavni žrtvi usmeritve pa sta bila najboljša strelca obeh moštev. Pri Budućnosti se je moral branileczadovoljiti s pičlimi petimi točkami, na nasprotni strani pa je bildolgo bleda senca kapetana Cedevite Olimpije, saj nikakor ni imel svojega večera. Že do sredine druge četrtine, ko so gostje pobegnili na 28:21, je zapravil štiri žoge, desnica pa ga ni pretirano ubogala pri metih.Ljubljančani so tokrat dosegli le 16 točk z meti za dve točki, zato pa so zadeli kar 15 trojk s 47-odstotnim izkoristkom (Jones 4:7, Murić 3:6, Blažič 3:7, Perry 2:4 ...), torej kar deset več kot kot moštvo iz Podgorice. Z matematičnega vidika je bila to ključna razlika med tekmecema, odločala pa je še cela vrsta dejavnikov: obramba, skok in – srce. Domači košarkarji so resda zaostajali večji del večera, saj Kendrick Perry ni našel razpoloženega pomočnika, Budućnost pa je znala preprečiti njihove nasprotne napade.Toda najprej je v ospredje stopil krilni centerin Cedeviti Olimpiji prinesel vodstvo z 61:60, nato pa še Edo Murić, ki je s trojko poskrbel za prednost 72:70 le 44 sekund pred koncem. Ivanović, Blažič in Murić so v odločilnih trenutkih izkoristili le po en prosti met vsak, zato pa je bilo toliko bolj pomembno, da jev zadnjih sekundah dvakrat zaman poskušal iztržiti podaljšek.Jarrod Jones je po tekmi dejal: »Tekma je bila za nas zelo pomembna. Po predstavi v preteklem kolu smo vedeli, da moremo s trudom pokazati, da smo resni tekmeci v evropskem pokalu. Zmaga nam je prišla zelo prav, a nismo še pri koncu. Moramo se pripraviti na prihajajoče tekme. Ne smemo postati preveč navdušeni, skozi celoten potek tekmovanja moramo ostati osredotočeni. Od začetka sezone si ekipa želi, da bi čim dlje ostali na evropski sceni. Ne smemo postati evforični. Vemo, da je Budućnost dobra zasedba in pripravili se bomo na naslednji dvoboj z njimi. Nocoj bomo uživali v zmagi.«Bourg – Virtus Bologna (18.45);Virtus 1:0, Budućnost in Cedevita Olimpija po 1:1, Bourg 0:1.