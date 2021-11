Ko je vsem tekla voda v grla, je zadel Jakob Čebašek

Svetovno prvenstvo 2019 so si morali slovenski košarkarji ogledati iz domačih naslonjačev, sicer bi bili na lestvici mednarodne zveze FIBA še višje od trenutnega 4. mesta na zemeljski obli za ZDA, Španijo in Avstralijo. Začetek kvalifikacij za mundial 2023 v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih so zato pričakali v vlogi prvega favorita v skupini C in z zvrhano mero optimizma, ki pa so ga le delno upravičili. V Zagrebu so celo omogočili pomlajeni hrvaški reprezentanci utemeljeno upanje, da lahko pripravi presenečenje.

Hrvaška: Slovenija 74:76 (56:55, 39:41, 19:16) Dvorana Dražena Petrovića, gledalcev 2200, sodniki Rosso (Fra), Calatrava (Špa) in Kozlovskis (Lat). Hrvaška: Gnjidić 2 (2:2), Badžim 8, Marčinković 9, Rudan 7 (2:2), Marić 6 – prva peterka; Perković, Prkačin 15 (5:9), Gabrić 3, Drežnjak, Rogić 5, Bundović 16 (6:7), Batinić; Slovenija: Rupnik 11 (8:11), Blažič 15 (7:9), Hodžić, Murić 14 (4:4), Dimec 8 (2:4) – prva peterka; Nikolić 6 (4:4), Prepelič 14 (7:8), M. Lapornik 2, L. Lapornik, Macura, Čebašek 4 (1:1); Kosi ni igral. Met za dve točki: Hrvaška 16:30 (53 %), Slovenija 10:20 (50 %); za tri: Hrvaška 9:33 (27 %), Slovenija 7:33 (21 %); skoki: Hrvaška 37 (29+8), Slovenija 42 (33+9).

Slovensko moštvo se je lotilo tekmo brez Matica Rebca in Blaža Habota v dvanajsterici, selektor Aleksander Sekulić pa je uvrstil v začetno peterko pet košarkarjev Cedevite Olimpije. Stavil je namreč na njihovo uigranost, Klemna Prepeliča pa je za nekaj časa prihranil na klopi, da bi imel tudi po prvih menjavah strelskega aduta na parketu.

Toda začetne zamisli so ostale le teoretične. Slovenci so se tekme lotili vse preveč zadržano ter omogočili poletnim Hrvatom, da so dobili krila in uveljavili svoj slog igre. Sprva je bil najživahnejši krilni center Matej Rudan in prinesel domači selekciji prednost 11:3, nato so na sceno stopili še Roko Badžim, Roko Prkačin in drugi ter družno prebrodili prvo obdobje krize.

Pri -10 navijači v skrbeh

Slovenija je v tem času izenačila na 16:16, a v 14. minuti že zaostajala z 18:28 in kazalo je, da bo namesto v olimpijskem duhu še naprej igrala v Olimpijinem slogu z zadnjih tednov. Toda razlika v individualni kakovosti je bila vsaj na papirju prevelika, da bi odločitev padla tako zgodaj.

In nov zasuk je prišel še pred polčasom. Jaka Blažič s 14 točkami do glavnega premora, Luka Rupnik (10) in Edo Murić (8) so tik pred posvetom v slačilnici poskrbeli za prvo vodstvo z 41:39, pričakovali pa so lahko, da bo prej ali slej prišel na svoj račun še Prepelič, ki je dotlej zgrešil vse štiri mete iz igre.

Jaka Blažič je dosegel 14 točk v prvem polčasu, v drugem le eno. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Odločitev v zadnjih sekundah

Vnovič je ostalo pri načrtu. Po vodstvu slovenske zasedbe z 52:45 sredi druge četrtine so znova udarile na plano vse njene težave. Obramba je imela (pre)velike preglavice s Prkačinom in Filipom Bundovićem pod obročem, napad je imel vse manj razpoloženih mož. Blažič je v drugem polčasu dodal le še eno točko, Prepeliča desnica še naprej ni ubogala (za dve 2:6, za tri 1:7), zato je moral dodati svoj delež s prostimi meti. Ti so bili nasploh močno orožje moštva, saj je z njimi doseglo kar 35 od 76 točk.

Hrvati so tako vstopili v zadnjo četrtino s točko naskoka in se oklenili Slovencev kot nadležni klopi. Prva (in edina) Prepeličeva trojka štiri minute pred koncem jih je za hip presekala, toda tri minute pozneje so znova prišli do minimalne prednosti – 69:68. Odgovoril je Jakob Čebašek z bržkone najpomembnejšimi točkami v reprezentančni karieri: 48,3 sekunde pred iztekom igralnega časa je zadel za tri točke in tudi dodatni prosti met. Prepelič je z dvema prostima metoma potrdil zmago, do katere so vodile tudi manj zapletene poti.

Klemen Prepelič je po trdo prigarani zmagi dejal: "Vedeli smo, da v kvalifikacijskih ciklih ni preprosto igrati težkih tekem. Zbrali smo se v kar solidni postavi, žal brez Mikea Tobeyja in Gregorja Hrovata, ki bi bila na voljo, če bi bila zdrava, in upravičili pričakovanja. V zadnjih minutah smo uveljavili izkušnje in prišli do pomembne zmage.«

Drugi izid v skupini C – Švedska: Finska 72:62 (Hakanson 20, Gaddefors 14; Salin 12, Jantunen 10).