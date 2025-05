Velika čast, Slovenija med gostitelji eurobasketa 2029 (VIDEO)

Lepe novice iz Rige in velika čast za Košarkarsko zvezo Slovenije. Mednarodna košarkarska zveza Fiba je potrdila gostitelje evropskega prvenstva v košarki za moške za leto 2029. Eno od štirih skupin bo gostila tudi Slovenija, so sporočili iz vodstva Fiba Europe. Madrid bo ob skupinskem delu gostil še izločilne boje, preostale tekme skupinskega dela bodo v Atenah in Tallinnu.

Slovenska košarkarska javnost je danes z nestrpnostjo pogledovala proti latvijski Rigi, kjer je izvršni odbor Fiba Europe na zasedanju odločal o gostiteljih evropskega košarkarskega prvenstva 2029. Slovenija je bila ena od skupno sedmih kandidatk za izvedbo tekem skupinskega dela.

Dvorana Stožice med tekmo Slovenija - Italija na evropskem prvenstvu v košarki Eurobasket 2013, v Ljubljani, 12. septembra 2013. [avtor:Hočevar Uroš] Foto Uroš Hočevar/delo Hočevar Uroš

Ljubljanska dvorana Stožice bo tako gostila eno od štirih predtekmovalnih skupin, ostale tri bodo v Estoniji, Grčiji in Španiji. Prestolnici slednjih, Atene in Madrid, sta se borili tudi za prizorišče tekem izločilnih bojev, vodstvo Fibe pa je bolj prepričala španska delegacija. Neuspešno so se za prireditelje skupinskega dela borile Finska, Litva in Nizozemska.

Slovenija je evropsko prvenstvo že gostila samostojno leta 2013. To bo nova priložnost za Luko Dončića in njegove, da naredijo velik rezultat. Slovenija je bila evropski prvak leta 2017.