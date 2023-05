Košarkarski legendi sta pred zadnjimi skupnimi poglavji

V nadaljevanju preberite:

Vsa čast Joelu Embiidu, Nikoli Jokiću in Giannisu Antetokounmpu, ki so letos prejeli največ glasov v glasovanju za najboljšega igralca rednega dela lige NBA, seveda tudi Luki Dončiću. Toda če bi se vprašali, katera košarkarja sta najbolj zaznamovala elitno ligo v zadnjem poldrugem desetletju, bi bil odgovor dokaj preprost: LeBron James in Stephen Curry. Velika tekmeca se v teh dneh morda zadnjič merita med seboj v končnici v dresih LA Lakers in Golden State Warrios. Leta pač delajo svoje.

Zdaj 38-letni James in tri leta mlajši Curry sodita v druščino asov z največjim številom naslovov prvaka med aktivnimi košarkarji v ligi NBA, vendar hkrati iz nje krepko štrlita po vseh merilih. Zakaj? Seznam njunih uspehov je podoben, toda po igralnih sposobnostih in slogu sta si zelo različna. Kako? Velezvezdnika s povsem različnima značajema in odlikami imata zanimivo skupno točko, katero? S kom ju marsikdo primerja, ko ju vidi hkrati na parketu?