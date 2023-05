Jezerniki po treh letih spet v konferenčnem finalu, izjemen podvig Miamija

Košarkarji kluba Golden State Warriors, ki so branili lovoriko v ligi NBA, so obstali v drugem krogu končnice zahodne konference, potem ko so jih s 4:2 v zmagah izločili Los Angeles Lakers. Jezerniki so šesto tekmo v domači dvorani dobili s 122:106. V konferenčni finale so se uvrstili tudi igralci moštva Miami Heat, ki so na vzhodu s 4:2 premagali New York Knicks.

Košarkarji iz Los Angelesa, ki jih na igrišču vodi superzvezdnik LeBron James, so se po treh sezonah spet prebili do konferenčnega finala. V zaključnem dvoboju se bodo pomerili z Denver Nuggets, za katere igra tudi slovenski reprezentant Vlatko Čančar.

Stephen Curry je po tekmi športno čestital LeBronu Jamesu. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Usa Today Sports

Na šesti tekmi je s 30 točkami blestel veliki zvezdnik moštva James, medtem ko je bil prvi strelec tekme Stephen Curry, ki je za Bojevnike dosegel 32 točk. Pri Jezernikih je Anthony Davis zbral kar 20 skokov, ki jih je dodal 17 točkam, 23 točk pa je k zmagi, s katero so naredili korak bližje k 18. naslovu prvaka, prispeval Austin Reaves.

Miami Heat pa je kot osmi nosilec iz nadaljevanja izločil New York Knicks, potem ko je na šesti tekmi v domači dvorani Kaseya Center slavil zmago s 96:92. V finalu vzhodne konference oziroma polfinalu lige NBA se bo pomeril z boljšem iz dvoboja Boston Celtics – Philadelphia 76ers. Po šestih tekmah je izid v zmagah izenačen (3:3).

Košarkarji moštva New York Knicks niso mogli zaustaviti Jimmyja Butlerja. FOTO: Jim Rassol/Usa Today Sports

Vročina je postala šele druga ekipa v zgodovini najmočnejše košarkarske lige na svetu, ki se je kot osmopostavljena zasedba uvrstila v konferenčni finale. »V tem moštvu imamo nekaj zares dobrih igralcev,« je zvezdnik Miamija Jimmy Butler odvrnil na vprašanje, kako jim je to uspelo.

»Zaslužimo si te zmage, ki si jih prigaramo. Dobro smo se pripravili,« je dodal Butler, ki je zbral 24 točk, le eno manj pa je prispeval Bam Adebayo. Na drugi strani je blestel Jalen Brunson z 41 točkami, kar pa je bilo vseeno premalo, da bi preprečil slovo Kratkohlačnikov.