Legendi čikaških bikov gre vse narobe, bivša zahteva 230 milijonov evrov

Legendarni košarkar Scottie Pippen nima sreče z ženskami. Kot da še ni imel dovolj naslajanja javnosti zaradi razhoda z Larso Pippen (rojeno Younan) po 24 letih zakona in prejšnji mesec prekinjene dobro leto ljubezenske romance s 16 let mlajšim Marcusom Jordanom, sinom njegovega slavnega soigralca pri čikaških bikih Michaela Jordana, je znova v središču pozornosti. Kot strela z jasnega se je pojavila Chivete Valentine, ki trdi, da je prijateljevala s Pippnom v letih od 1987 in 1993 ter menda ni vedela, da je bil košarkar v letih od 1988 do 1990 poročen s Karen McCollum.

Chivete Valentine je proti 58-letnemu Scottieju Pippnu in njegovemu bratu Carlu vložila tožbo za 230 milijonov evrov (250 milijonov ameriških dolarjev). Na sodišče v Illinoisu, kjer bo prva razprava 4. maja, bo poskušala dokazati obtožbe o tem, da sta jo Scottie in Carl leta 2011 posilila ter da jo je slavni košarkar nadlegoval in zalezoval, zaradi česar je imela hude duševne in čustvene težave. Trdi še, da ga je že poskušala prijaviti, a je on s svojimi povezavami in statusom zavedel organe pregona, da bi jo razglasili za duševno bolno.

Povedala je tudi, da ni vedela za njegovo poroko s Karen McCollum in da ga je že poskušala tožiti za 9200 evrov na sodišču za spore majhne vrednosti za stroške goriva, hotela, hrane in parkiranja, ko ga je obiskovala.

Scottie Pippen je bil ob Michaelu Jordanu zaščitni znak moštva Chicago Bulls v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je osvojil šest naslovov prvaka lige NBA.