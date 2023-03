Ljubljančani na Adamsovih krilih do pomembne zmage

Košarkarji Cedevite Olimpije so v 20. kolu lige ABA s 83:73 (71:56, 49:37, 25:15) strli odpor igralcev kluba Igokea. Ljubljančani so upravičili vlogo favoritov in brez večjih težav prišli do 14. zmage v tem tekmovanju.

Olimpija je v prvem polčasu po zaslugi razpoloženega Joshue Adamsa, ki je v 13 minutah dosegel 15 točk, vzpostavila pričakovano razmerje na parketu. Uvodno četrtino je po dobrih zadnjih minutah dobila za 10 točk, v drugi pa je vodila že za 16 točk, na veliki odmor pa so odnesli 12 točk naskoka.

V tretji četrtini so varovanci Jurice Golemca, ki je pred tekmo dejal, da so tekmovalni odmor dobro izkoristili za nekaj počitka in kakovostne treninge, ohranili lepo prednost, tako da so se lahko mirno lotili zadnjih desetih minut. V finišu tekme so se sicer gosti 1:16 minute pred koncem približali na deset točk, vendar niso mogli resneje ogroziti domače zmage.

Adams je pri gostiteljih končal z 20 točkami, Alen Omić je 15 točkam dodal devet skokov, Yogi Ferrell pa 12 točkam osem podaj.

»Zmaji« so na četrtem mestu lestvice, na kateri imajo 33 točk oziroma eno manj od Budućnosti, a še tekmo v dobrem. Vodi Partizan z 38 točkami pred Crveno zvezdo (36), ki je nepričakovano izgubila v Zagrebu proti Ciboni. Igokea je v skupini ekip s po 24 točkami pri dnu lestvice. Brez zmage je že deset tekem.

Cedevita Olimpija : Igokea 83:73 (71:56, 49:37, 25:15) Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Belošević, Obrknežević, Pecelj. Cedevita Olimpija: Rebec 2, Ferrell 12 (2:2), Radović 2, Jeremić 6, Alibegović 10 (2:2), Murić 3, Adams 20 (4:4), Matković 9 (1:1), Omić 15 (3:3), Dragić 4 (1:2). Igokea: Kondić 13, Nerandžić 1 (1:2), Delalić 3, Crawford 13 (3:4), Jošilo 7 (3:3), Milosavljević 13 (3:3), Marić 10, Đorđević 13 (1:2).

Olimpija bo v 21. kolu prihodnjo nedeljo gostovala v Zadru.