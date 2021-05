Ljubljančani ob finale v zadnji sekundi po trojki Lapornika

Golemac: Moramo se zbrati za finale državnega prvenstva

Šentjur : Cedevita Olimpija 82:80 (26:22, 42:42, 58:60).

Dvorana Kodeljevo, gledalcev 100, sodniki Pukl (Maribor), Zupančič (Ljubljana), Španič (Postojna).

Krka: Stergar 7 (4:4), Camphor 1 (1:2), Stipčević 11 (1:1), Vrabac 7 (2:3), Barič 10, Kosi 10 (2:3), Škifić 8, Lapornik 19 (2:2), Rebec 6, Vučetić 3; Cedevita Olimpija: Perry 17 (8:8), Hopkins 6 (1:4), Murić 6, Blažič 23 (8:10), Brown 9, Jones 16 (3:3), Dimec 3 (1:2).

Košarkarjiinso finalisti 20. izvedbe pokala Spar. Šentjurčani so v polfinalu zaključnega turnirja v dvorani Kodeljevo premagali Rogaško s 101:94, Krka pa je po velikem preobratu v zadnji minuti izločilaz 82:80. Finale bo v nedeljo ob 20.30. Krka se bo potegovala za četrto pokalno lovoriko, prvo po 2015/16, Šentjur pa bo sploh prvič igral v finalu.Dvoboj med Krko in Cedevito Olimpijo za finalno pokalno vstopnico je bil uvod v finale lige Nova KBM, ki se bo začel v sredo 26. maja. Novomeščani in Ljubljančani se bodo merili v seriji na tri zmage. Glede na videno na Kodeljevem se obeta zanimiv finale DP, saj se bo skušala Cedevita Olimpija oddolžiti Krki za boleč poraz v pokalu. Slabo minuto do konca so imeli Ljubljančani osem točk prednosti in finale praktično v žepu. A Krka je naredila redko viden preobrat in s trojkoob zvoku sirene prišla do zmage.»Čestitke Krki. Ne bi se spuščal v to, ali so zmagali zasluženo, saj niti naša zmaga ne bi bila nezaslužena. Košarka je nepredvidljiva, kar se je danes dobro videlo. Majhne napake privedejo do tega, da izgubimo osem točk prednosti v zadnji minuti. Nimam kaj dodati. Moramo se pobrati in zbrano vstopiti v finale državnega prvenstva,« je po tekmi povedaltrener Cedevite Olimpija: