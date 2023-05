Luka Dončić bo plačal pogreb šolarjev v Beogradu: Zlomljen sem

Nedavni strelski pohod učenca ene od beograjskih osnovnih šol, ki je zahteval življenja več njegovih sošolcev, se je dotaknil številnih ljudi v Srbiji in tudi pri nas. Med znanimi imeni, ki so se odzvala na tragičen dogodek v Beogradu, je tudi slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić. As Dallasa je napovedal, da bo plačal stroške pogreba vseh žrtev mladoletnega strelca in svetovanja sošolcem in prizadetemu osebju.

Nagovoriti bo poskušal tudi druge v ligi NBA

Dončić se je odločil, da bo na ta način pomagal takoj, obenem pa se je zavezal tudi za pomoč v prihodnje, za to potezo pa bo poskušal nagovoriti tudi nekatere druge zvezdnike iz lige NBA, v kateri igra nekaj srbskih košarkarjev. »Zlomljen sem zaradi tragičnega streljanja v šoli v Srbiji in izgube življenj, vključno z nedolžnimi šolarji,« je povedal Luka Dončić v izjavi, ki jo je objavila ESPN. »Moje misli so z družinami in celotno skupnostjo, ki jo je prizadela ta tragedija.«

Ljubljančan bo pomagal prek svoje fundacije Luka Dončić Foundation. »S svojo fundacijo iščemo načine za takojšnjo in dolgoročno podporo učencem, učiteljem in družinam, ki jih je prizadelo streljanje na Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja,« je dodal Luka Dončić, ki je nedavno končal sezono 2022/23 v ligi NBA.