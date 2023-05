Real dobil bitko čustev in izsilil peto tekmo doma

Po četrtkovih dveh četrtfinalnih tekmah košarkarske evorlige še ni novih udeležencev zaključnega turnirja. Na dvoboju Partizana in Reala, tekma je zaradi sredine tragedije v Beogradu potekala po prilagojenem programu, so gostje zmagali s 85:78 in izenačili na 2:2 v zmagah. V Tel Avivu pa je Maccabi s 104:69 ugnal Monaco in tudi izsilil peto tekmo.

V Beogradu, kjer je Real v torek slavil za dve točki in upanje podaljšal še za eno tekmo, je današnja četrta potekala v povsem drugačnih okoliščinah. Domači košarkarji so nosili povsem črne drese z napisi OŠ Vladislav Ribnikar, prireditelji so odpovedali spremljevalni program in se odpovedali glasbi med premori, dvoboj se je začel z minuto molka, že pred tem so se gledalci z vrtnicami v rokah spomnili na žrtve strelskega obračuna. V prvem polčasu domači navijači tudi niso navijali, strahovito navijaško vzdušje se je nato začelo šele v drugem delu.

Navijači Patizana so se pred tekmo poklonili žrtvam pokola na šoli. FOTO: Zorana Jevtić/Reuters

Na terenu so bolje začeli gostje in imeli že 17 točk naskoka, toda Partizan se je vrnil. V drugem polčasu sta bili ekipi povsem skupaj, Partizan je imel nekajkrat možnost, da bi se odlepil, toda Real je vendarle nadzoroval dvoboj. V končnici pa so imeli Madridčani boljše živce in bolj mirne roke, tako da so si zagotovili zadnji dvoboj na domačem terenu v sredo.

Za Beograjčane je Zach Leday dosegel 25 točk, 18 jih je dodal Ioanis Papapetru. Pri Madridčanih, kjer po vrnitvi po poškodbi spet igra nekdanji slovenski reprezentant Anthony Randolph, pa so imeli štiri enakovredno razpoložene igralce. Adam Hanga in Walter Tavares sta dosegla po 15 točk, Džanan Musa in Gabriel Deck pa po 14.

V Tel Avivu je imel Monaco po torkovi zmagi nad Maccabijem danes priložnost, da serijo že konča. A je bilo hitro jasno, da mu ne bo uspelo, po dokaj izenačeni prvi četrtini je prednost domačih le še naraščala in do konca presegla 30 točk. Lorenzo Brown z 22 in Wade Baldwin z 19 točkami sta bila najboljša pri domačih, pri gostih je bil najbolj razpoložen Mike James s 13.

Peti tekmi bosta v sredo v Monaku in Madridu.

V petek bo v Turčiji še dvoboj Fenerbahče – Olympiacos, grška ekipa, najboljša zasedba rednega dela, vodi z 2:1 v zmagah. Že po treh tekmah pa si je sodelovanje na zaključnem turnirju v Kaunasu med 19. in 21. majem priigrala Barcelona, izločila je Žalgiris.

Četrtfinale, četrte tekme:

Maccabi Tel Aviv – Monaco 104:69 (izid v zmagah je izenačen na 2:2)

Partizan Beograd – Real Madrid 78:85 (izid v zmagah je izenačen na 2:2)

Petek:

19.45 Fenerbahče - Olympiakos Pirej (Olympiakos vodi z 2:1 v zmagah)

Barcelona se je s 3:0 v zmagah proti Žalgirisu že prej uvrstila na zaključni turnir