Luka Dončić še tretjič zapored v postavi za tekmo zvezd

Potem ko je ostal brez uvrstitve v prvo peterko je Luka Dončić pričakovano pristal med rezervisti za tekmo zvezd, ki jo bo 20. februarja gostil Cleveland. Poleg zvezdnika Dallas Mavericks, ki je del osrednjega revialnega dogodka sezone neprekinjeno že od leta 2020, tudi v svoji prvi sezoni pa je nastopal na tekmi najboljših novincev, bosta kot največja zvezdnika med rezervisti še Phoenixova asa Chris Paul in Devin Booker.

Vodstvo lige NBA je razkrilo imena vseh 14 rezervistov, tu so še Rudy Gobert, Donovan Mitchell (oba Utah Jazz), Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves), Draymond Green (Golden State Warriors) na zahodu in Darius Garland (Cleveland Cavaliers), Fred VanVleet (Toronto Raptors), James Harden (Brooklyn Nets), Jimmy Butler (Miami Heat), Zach LaVine (Chicago Bulls), Khris Middleton (Milwaukee Bucks) in Jayson Tatum (Boston Celtics). Green je sicer že dejal, da zaradi različnih poškodb ne bo mogel nastopiti, zato mu bodo morali poiskati zamenjavo.

Vroča Atlanta prekinila niz še bolj vročega Phoenixa

V prvih peterkah bodo igrali Stephen Curry in Andrew Wiggins (oba Golden State), Ja Morant (Memphis Grizzlies), LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver Nuggets), DeMar DeRozan (Chicago). Trae Young (Atlanta Hawks), Kevin Durant (Brooklyn), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) in Joel Embiid (Philadelphia 76ers). Kapetana James in Durant, ki sta dobila največ glasov v svojih konferencah, bosta svoji ekipi izbrala na »naboru« v živo.

V četrtek zvečer je bilo na sporedu nekaj zanimivih obračunov rednega dela sezone, losangeleški obračun pa je tesno s 111:110 pripadel LA Clippers. Dvoboj je dobre štiri sekunde pred koncem odločil Reggie Jackson, največ točk je sicer dosegel član LA Lakers Anthony Davis (30), v vrstah domačih Clippers pa Markieff Morris (29). Konec je niza 11 zaporednih zmag Phoenix Suns, ki so jih v svoji dvorani ustavili Atlanta Hawks, Trae Young je pred domačimi navijači zablestel s 43 točkami ob zmagi s 124:115.

»Odraščal sem ob spremljanju teh trenutkov in razmišljanju o tem, da bi sodeloval v takšnih trenutkih, ko se pomeriš z najboljšo ekipo v z najboljšim izkupičkom v ligi. Ljubim takšne trenutke,« je dejal Young, ki je z Atlanto izjemno vroč. Ekipa je za tri metala 20:41, šestkrat je z razdalje natančno meril Young, ki ga sicer mučijo manjše bolečine v rami. S 25 točkami Pascala Siakama so Toronto Raptors doma po podaljšku premagali Chicago Bulls, bikom ni pomagalo niti 30 točk Nikole Vučevića (127:120).

Še en kalifornijski obračun je bil na sporedu v San Franciscu, kjer je Klay Thompson s sedmimi trojkami (osebni rekord sezone) in skupno 23 točkami pomagal do zmage Golden Statu nad Sacramento Kings (126:114). Davion Mitchell je bil v gostujoči vrsti prvi strelec tekme s 26 točkami, 20 jih je dodal Stephen Curry.