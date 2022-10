Luka Dončić tretjič preko 30, a še drugič je zgrešil zadnji met

Še en imeniten strelski večer Luke Dončića je imel le en temni madež, a ključnega: Dallas je na gostovanju v New Orleansu v tesni končnici izgubil s 111:113. Zadnji met ob zvoku sirene je 23-letni Ljubljančan zgrešil. Dallas je v prvih treh tekmah sezone v ligi NBA izgubil drugo tekmo na gostovanjih in po prvi proti Phoenixu (105:107) znova le za dve točki ter zgrešenem zadnjem Dončićevem metu.

»Verjetno bi moral bolje nameriti,« je po tekmi povedal Dončić in dodal: »Težko je z le dvema sekundama izpeljati polaganje ... Zato sem se odločil za met z razdalje.«

Luka Dončić je dvoboj z močno oslabljenimi gostitelji, pri katerih sta manjkala oba največja zvezdnika Zion Williamson in Brandon Ingram, povrhu pa še tretji član začetne peterke Herb Jones, še tretjič zapored končal z več kot 30 točkami (35, 32), nasul je 37 točk in zbral še 11 skokov ter sedem asistenc ob silno slabemu metu za tri točke – 2:13. Za dve je imel met 14:17.

Novinec pri Dallasu Christian Wood je v 29 minutah s klopi dosegel 23 točk, več kot osem točk je presegel le še Spencer Dinwiddie s 24 točkami. Dallasova trojica je bila nasploh najučinkovitejša, medtem ko so si domači enakomerno porazdelili točke. Kar osem košarkarjev je doseglo več kot 10 točk, največ Christian Wood 23 in Naji Marshall 22. Litovec Jonas Valančiunas je dosegel 13 točk in sedem skokov.

Dallas bo pred domačim paketom tekem (Orlando, Utah, Toronto in Brooklyn) v noči na petek gostoval v Brooklynu.