Luki Dončiću in soborcem so ploskali celo najhujši tekmeci

Veliko živcev so nam v zadnjih letih požrli slovenski košarkarski reprezentanti z ogromnimi tekmovalnimi nihanji brez primere v svetu. Toda priznajmo, da so bili užitki ob podvigih slajši, kot so bili grenki trenutki razočaranja. Letos je spet prišel čas za podvig z zgodovinskimi razsežnostmi. Izbrana vrsta se ni le prvič uvrstila na olimpijske igre, temveč je z odličnimi predstavami navdušila tudi v Tokiu in le za las ostala brez kolajne. Četrti izbor za slovensko ekipo leta po izboru Društva športnih novinarjev Slovenije (po letih 1992, 2005 in 2017) nikakor ni bil naključje. Ko so v igri Luka Dončić in soigralci, ta beseda ne obstaja.