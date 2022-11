Luko Dončića vse bolj zanima igra v obrambi, a še ne dovolj

V nadaljevanju preberite:

Luka Dončić in Giannis Antetokounmpo sta po telesnih sposobnostih in igralnih slogih povsem različna košarkarja, imata pa tudi marsikaj skupnega; ne le razočaranje z letošnjega eurobasketa. Oba sodita med najresnejše kandidate za najboljšega igralca lige NBA in se vsakodnevno dokazujeta z izjemno statistiko. Njuno prvo soočenje v novem prvenstvu je zato pritegnilo izjemno pozornost, po njem pa je bil precej bolj zadovoljen leteči Grk. Milwaukee je namreč ugnal Dallas s 124:115.

Kdaj je teksaška zasedba doživela podobni črni niz? Kako se Dončić spopada z očitnim neravnovesjem pri svojih predstavah? Zakaj pravi, da je Antetokounmpo najboljši na svetu? Kaj meni o svoji igri v obrambi in kaj o njej pravi zadolženi za obrambno strategijo Dallasa?