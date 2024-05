Med Luko Dončićem in glavnimi zvezdami lige stoji še prstan

V nadaljevanju preberite:

V košarkarskih krogih, predvsem to velja za Združene države Amerike, debate o najboljšem vseh časov nikoli povsem ne potihnejo, čeprav so zagovorniki LeBrona Jamesa vedno bolj osamljeni. Veličina Michaela Jordana se zdi nedosegljiva, v tokratni analizi pa smo primerjali, kakšno težo imajo dosežki Luke Dončića v prvih šestih sezonah v ligi NBA. Motor Dallasa je povsem konkurenčen dosežkom nekaterih največjih imen zadnjih 40 let (seznam ni absoluten, nanj bi seveda lahko uvrstili še nekaj velezvezdnikov), tudi Jordan se v prvih šestih letih v ligi ni veselil naslova prvakov, odstopa pa Kobe Bryant, ki je s Shaquillom O'Nealom v Los Angelesu kraljeval v ligi in že v prvem obdobju kariere osvojil tri šampionske prstane. Napredek Dončića v marsikateri prvini prehiteva razvoj slovitejših kolegov, vsi pa so prav v obdobju, v katerem je Luka zdaj, začeli nizati največje uspehe.

Razvoj košarkarskega talenta ni linearni postopek, vsak najprej potrebuje nekaj prask, da se razvije v pravega šampiona, veliko pa je odvisno tudi od nadarjenosti njegovih soigralcev. Kariere Jordana, Bryanta, Jamesa, Stephena Curryja in Nikole Jokića so se razvijale vsaka po svoje, prav vsi pa so našli pot do vrha košarkarske piramide. Strokovnjaki, trenerji in analitiki v NBA so enotni, da Luka v tem trenutku sodi med tri najboljše posameznike lige, z morebitnim prstanom že v tej sezoni bi kandidatura za mesto med najboljšimi vseh časov dobila dodatno težo. A do tja Dončića čaka še dolga in zahtevna pot …