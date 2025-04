Milwaukee je že šesti z vzhoda, ki si lahko že osveži moči

Moštvo Milwaukee Bucks bo še devetič po vrsti zaigralo v končnici lige NBA. Bucks so si zagotovili mesto med šestimi najboljšimi ekipami vzhodne konference. Gre za zadnje mesto, ki zagotavlja neposredno uvrstitev v končnico v vzhodnem delu lige NBA.

Košarkarji Milwaukeeja so s 121:115 premagali Miami Heat ter se neposredno uvrstili v končnico prvenstva.

Giannis Antetokounmpo je končal s 36 točkami, 15 skoki in 10 podajami za trojni dvojček, Kevin Porter Jr. pa jih je dodal 24 s klopi.

Pri Miamiju je bil najboljši Bam Adebayo z 31 točkami, 12 skoki in petimi podajami.

Prvi krog končnice so si v vzhodnem delu lige NBA zagotovili tudi Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, New York Knicks, Indiana Pacers in Detroit Pistons.

V vzhodni konferenci so tako že v celoti znani udeleženci končnice, ki so si zagotovili neposredno uvrstitev v drugi del sezone. Prav tako je znan seznam ekip, ki bodo za končnico odigrale kvalifikacijski play-in turnir.

Po porazu proti New York Knicks s 105:121 so košarkarji Atlanta Hawks ostali brez neposredne uvrstitve v končnico.

Atlanta bo igrala na turnirju s štirimi ekipami, ki bo določil zadnji dve ekipi v končnici z vzhoda.

Te ekipe so še Orlando Magic, Chicago Bulls in Miami Heat. Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets in Washington Wizards pa niti teoretično nimajo več možnosti, da bi zaigrali v prvem krogu končnice.

Na zahodu bolj napeto, brez skrbi le Oklahoma in Houston

Medtem ko je v vzhodni konferenci že znan ustroj, pa v zahodnem delu lige NBA potekajo odločilni boji. Končnico sta formalno potrdili le vodilni ekipi zahoda Oklahoma City Thunder in Housten Rockets.

Los Angeles Lakers Luke Dončića je trenutno na tretjem mestu, četrto mesto pa zaseda Denver Nuggets, za katerega igra Vlatko Čančar. Obema ekipama se nasmiha neposredna uvrstitev v končnico.

Šestouvrščeni Memphis Grizzlies in sedmouvrščeni Minnesota Timberwolves sta prišla do pomembnih zmag.

Grizzliji so se zelo potrudili, da so v gosteh premagali Detroit Pistons s 109:103, Desmond Bane pa je dosegel 38 točk s sedmimi skoki in tremi podajami.

Jaren Jackson Jr. je dodal 27 točk, medtem ko je bil center Zach Edey z 21 skoki izjemno uspešen v obrambi.

Pri Pistonsih je bil najboljši zvezdnik Detroita Cade Cunningham s 25 točkami.

V Philadelphii so Timberwolves trdno ostali v lovu na končnico zahodne konference, saj so premagali za končnico že odpisano Philadelphio s 114:109.

Pri Timberwolvesih je bil najboljši Anthony Edwards s 37 točkami, medtem ko je branilec Rudy Gobert dosegel 23 točk, 19 skokov, tri blokade in dve ukradeni žogi.