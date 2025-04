Dončić je nazaj v igri, lahko pripelje LA do zmage? (V ŽIVO)

Košarkarji Los Angeles Lakers so znova v pravi formi in predvsem zdravi, kar zbuja optimizem pri privržencih najbolj slavne franšize v ligi NBA pred začetkom končnice. Kako visoko lahko posežejo Luka Dončić, LeBron James in soigralci bo deloma razkrila že današnja tekma, v Kalifornijo prihajajo Golden State Warriors.

Luka in Steph po peti tekmi finala zahodne konference leta 2022. FOTO: Cary Edmondson/Reuters

Po prihoduv zlati zaliv San Francisca jeoživel, zdaj 37-letnik igra kot prerojen, nazadnje je Memphisu nasul kar 52 točk in dosegel 12 trojk. V tednu dni odsotnosti, ko je celil poškodbo, je napolnil baterije, zdaj grozi tudi nepredvidljivim Jezernikom.

V zadnjem obdobju so Luka in soigralci zmagovali tako z obrambo kot z napadom, dvoboj z Golden Statom pa bo poseben, saj se moštvi lahko srečata že v prvem krogu končnice, odvisno od razpleta v zaključku rednega dela sezone. Vsekakor se bosta LeBron in Steph znova želela dokazati drug pred drugim, tudi Luka pa ob dvobojih z zvezdniki vedno pokaže najboljši obraz.