Razigrani Luka Dončić vse bližje vnovični vrnitvi v Dallas (VIDEO)

Prva sobota v aprilu je prinesla izjemno zanimivo tekmo med Los Angeles Lakers in New Orleans Pelicans. Košarkarji Los Angelesa so ohranili zbranost in upravičili vlogo favorita ter naredili nov korak proti formalni potrditvi nastopa v končnici. V svoji dvorani Crypto.com Arena (18.997) so zmagali z rezultatom 124:108 in se hitro odzvali na zadnji poraz.

Gostiteljem so priigrali zmago predvsem trije košarkarji – Luka Dončić (35), Austin Reaves (30 točk) in LeBron James (27). Pri poražencih je bil daleč najučinkovitejši Portoričan Jose Alvarado (27 točk). Dončić je v 36 minutah igre zbral 35 točk (za tri 4:10, za dve 6:11, prosti meti 11:11), temu pa dodal 6 skokov in 6 asistenc. Ljubljančan je bil nenatančen predvsem v prvi četrtini, ko je njegova statistika ostala bolj ali manj prazna: za dve 0:5, za tri 0:2, prosti meti 2:2.

Gostitelji tekme resda niso najbolje začeli, Alvarado pa je to izkoristil v prvi četrtini in z 18 točkami prinesel gostom pet točk prednosti. Tudi Dončiću torej ni šlo in je zgrešil prvih sedem metov, bolj veseli podatek, da je tekmo končal brez zgrešenega prostega meta (11:11).

Dončić: Pred nami velikanski izziv

»Vedeli smo, da je to za nas nujna zmaga, morda smo zato začeli slabše. LeBron? Dela vse, da pomaga ekipi, nimam kaj dodati, vseskozi pomaga ekipi. Pred nami so tri zahtevne tekme. Na kaj smo se posebej osredotočili? Samo na zmago, le to smo imeli v mislih. Oklahoma? Za nas bo to velikanski izziv. Vsi vemo, kako igrajo, vsi vemo, da premorejo igralca, ki igra na ravni MVP, gotovo nas čakata dve zahtevni tekmi,« je po tekmo ocenil Dončić in se ozrl v naslednje izzive.

LeBron James in Luka Dončić gojita visoko medsebojno spoštovanje. FOTO: Luke Hales/AFP

Luka Dončić in soigralci v prihodnjih dneh ne bodo veliko počivali, do konca rednega dela bodo igrali še pet tekem, vprašanje časa je, kdaj bodo že poznali ime tekmeca v končnici te sezone lige NBA. Naslednji tekmi bodo igrali v gosteh pri močni Oklahomi; prvo že v nedeljo ob 21.30 po slovenskem času, torej ob prijazni uri za Dončićeve rojake, drugo v sredo ob 2. uri po našem času. Sledil bo derbi v Dallasu, Luka Dončić se bo vrnil v dvorano, ki jo pozna do potankosti, v četrtek ob 1.30.

Čančarju dobre štiri minute

Zanimivo je bilo še nekje. Denver, čigar član je tudi Vlatko Čančar, je izgubil pri Golden State Warriors s 104:118. Stephen Curry je v San Franciscu vodil Golden State do pete zaporedne zmage, bojevniki so v prejšnji tekmi ugnali prav Dončića in soigralce. Denverju je nasul 36 točk, 26 jih je prispeval Brandin Podziemski, še 19 pa Jimmy Butler.

Srbski zvezdnik pri Denverju Nikola Jokić je zabeležil 33 točk ob 12 skokih in devetih asistencah, 23 točk je v tretjem zaporednem porazu Denverja dosegel Michael Porter ml. Čančar je na parketu preživel nekaj več kot štiri minute, a v statistiko vpisal le dve izgubljeni žogi.