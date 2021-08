Močna okrepitev za Ljubljančane

Ameriški košarkar Jacob Pullen, v zadnjih sezonah eden od najboljših igralcev in strelcev v regionalni ligi ABA, bo v prihajajoči sezoni nosil dres Cedevite Olimpije, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Pullen je v minulih dveh letih branil barve Mornarja iz Bara.



Nekdanji član Virtusa iz Bologne in Barcelone ima izkušnje tudi iz lige NBA, v kateri je odigral tri tekme za Philadelphio 76ers, je bil v prejšnjih treh letih med najboljšimi strelci v regionalnem tekmovanju ABA. Minulo sezono je v dresu Mornarja v evropskem pokalu dosegal 17,7 točke na tekmo, v ligi ABA pa 16,6 točke, 3,1 asistence in 1,3 skoka. Med drugim se lahko 31-letnik iz Maywooda v Illinoisu, ki je član gruzinske reprezentance, pohvali tudi z naslovom španskega in hrvaškega državnega prvaka ter z dvema naslovoma hrvaškega pokalnega prvaka.



»Jacob je igralec, ki nam je v minulih dveh sezonah prav gotovo manjkal. Gre namreč za odličnega strelca in izjemno nadarjenega košarkarja, ki je sposoben sam odločiti tekmo, zato nam bo lahko priskočil na pomoč. Ima izkušnje z igranjem na najvišji ravni, pozna pa tudi naš kolektiv, saj je bil v preteklosti del zagrebške Cedevite. Verjamem, da se bo odlično vklopil v naše moštvo,« je ob podpisu pogodbe izjavil Sani Bečirović, športni direktor Cedevite Olimpije.



Zadovoljstva ob prihodu v Ljubljano ne skriva niti Pullen. »Navdušen sem, da sem se pridružil Cedeviti Olimpiji. Na nek način sem se vrnil v Cedevito, prvič pa bom igral za klub iz Slovenije. Komaj čakam, da zaigramo v evropskem pokalu in ligi ABA, ter dosežemo vse cilje, ki si jih bomo zadali. Moj cilj je vedno, da se ekipa bori za naslov prvaka, ne glede na tekmovanje, v katerem nastopa. Zahvaljujem se navijačem in vodstvu Cedevite Olimpije. Upam, da bomo osvojili lepo število lovorik,« si je zaželel 183 centimetrov visoki Pullen.

