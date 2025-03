Z visokimi apetiti na Poljsko obračunati z duhovi

V nadaljevanju preberite:

Slovenski košarkarji so dobili nasprotnike za evropsko prvenstvo 2025, žreb je prvakom iz leta 2017 namenil ugodno skupino s premagljivimi tekmeci Islandijo, Belgijo in Poljsko ter poslastico s Francijo. Napredovanje v izločilne boje ne bi smelo biti vprašljivo, od 7. septembra bo šlo v Rigi zares. »Z Luko Dončićem naša reprezentanca ohranja visoke apetite, ko bo znana končna zasedba, bomo lahko govorili o rezultatskih pričakovanjih,« se v točne napovedi ni spuščal selektor Aleksander Sekulić. Tudi športni direktor reprezentance Saša Dončić sinovega prihoda ni napovedal, a ni razloga, da Luka jeseni ne bi bil z izbrano vrsto.

Ples kroglic je slovenskim košarkarjem za začetek evropskega prvenstva namenil ugodno skupino D. Reprezentanca iz prvega bobna bi bila v vsakem primeru težko premagljiva, izognili so se svetovnim prvakom Nemcem in Srbom, v prvem delu bodo igrali s Francijo. Žreb je Slovenija pričakala v drugem bobnu, iz nižjih so po vrsti dobili premagljive nasprotnike, s katerimi že imajo izkušnje. Prvenstvo bodo začeli s tekmo proti Poljski, ki jih je na zadnjem evropskem prvenstvu šokirala v četrtfinalu in poslala domov, tokrat bodo Slovenci Poljake izzvali na domačih tleh