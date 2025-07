Na Rogli temeljni kamen gradnje za Poljsko

Slovenska košarkarska reprezentanca bo danes z uradnim zborom začela priprave na evropsko prvenstvo, kl bo od 27. avgusta do 14. septembra. Selektor slovenske košarkarske reprezentance Aleksander Sekulić je na priprave povabil 19 kandidatov za nastop, vseh na današnjem zboru še ne bo. Prvi del priprav bo slovenska izbrana vrsta opravila na Rogli.

Slovenija bo med pripravami na EP odigrala tudi šest prijateljskih tekem. Domačim gledalcem se bo predstavila 8. avgusta ob 20.15 v Stožicah proti svetovnim prvakom Nemcem ter 19. avgusta ob 20. uri prav tako v Ljubljani proti Britancem.

Na evropskem prvenstvu bo Slovenija v predtekmovalni skupini D v Katovicah igrala z gostitelji Poljaki, Francozi, Belgijci, Islandci in Izraelci.

Na seznamu selektorja Sekulića so tudi štirje igralci, ki so na nedavno končanem svetovnem prvenstvu do 19 let osvojili bronasto kolajno. To so debitant Vit Hrabar, Urban Kroflič, Mark Padjen in Žak Smrekar.

Na seznamu so sicer še Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar (slednji je v torek sklenil pogodbo z Olimpio iz Milana), Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Klemen Prepelič, Rok Radović, Leon Stergar in Luka Ščuka.