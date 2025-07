Sekulić stavi na 19 košarkarjev, Dončić dvakrat v Stožicah, brez Kitajske

Po velikem uspehu slovenske reprezentance do 19 let, ki je na SP osvojila bron, se pozornost počasi usmerja k članski reprezentanci. Selektor Aleksander Sekulić je predstavil širši spisek 19 košarkarjev, ki bodo začeli priprave na poletni eurobasket, na EP na Poljsko in (najbrž) kasneje v Rigo bo odpeljal 12 košarkarjev.

Slovenci bodo priprave začeli 23. julija. Načrtovana pot na Kitajsko je padla v vodo, tako se bodo na EP pripravljali na Rogli in v Ljubljani. Najbolj zanimiva tekma pripravljalnega obdobja jih 8. avgusta čaka v Stožicah, v goste prihajajo svetovni prvaki Nemci, takrat v zasedbi tudi že pričakujemo Luko Dončića. Zaenkrat še ni znano, če bo zvezdnik iz lige NBA del reprezentance že od prvega dneva priprav.

Seznam kandidatov za nastop na evropskem prvenstvu 2025 Miha Cerkvenik, Vlatko Čančar, Žiga Daneu, Luka Dončić, Zoran Dragić, Vit Hribar, Gregor Hrovat, Robert Jurković, Martin Krampelj, Urban Kroflič, Edo Murić, Josh Nebo, Aleksej Nikolić, Mark Padjen, Klemen Prepelič, Rok Radovič, Žak Smrekar, Leon Stergar, Luka Ščuka

Drugo domačo tekmo bodo Slovenci odigrali 19. avgusta proti Veliki Britaniji, skupno jih pred začetkom EP čaka šest pripravljalnih dvobojev.

»Pred nami je novo zahtevno tekmovanje in temu primerno smo se zgodaj lotili načrtovanja priprav, tekem in seveda tudi selekcije igralcev. Na seznamu imamo 19 košarkarjev. Gre za kombinacijo mladosti in izkušenj. V želji, da gremo na EuroBasket v najboljši možni zasedbi, bomo dvanajsterico potnikov določili tik pred prvenstvom. Zveza nam je znova omogočila odlične pogoje za delo. Čaka nas šest zelo močnih pripravljalnih tekem in verjamem, da imamo izpolnjene vse pogoje, da se na evropsko prvenstvo dobro pripravimo,« napoveduje Sekulić.