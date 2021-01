Navijači odštevajo ure do prvega dvoboja Dončića in Dragića

Philadelphia v Orlandu nanizala 15 trojk

Goran Dragić in Luka Dončić se bosta pomerila prvič v novo szoni lige NBA. FOTO: Jasen Vinlove/Usa Today Sports

Ekipa Houston Rockets je v severnoameriški košarkarski ligi NBA po dveh porazih v uvodu nove sezone prišla do prve zmage, Sacramento Kings je ugnala s 122:119.je bil prvi strelec tekme s 33 točkami,na na svoji prvi tekmi po decembru 2018 za Houston dodal 22 točk in devet podaj.Wall je v novo sredino prišel iz Washingtona v zameno zain je na parket najmočnejše košarkarske lige na svetu stopil prvič po 735 dnevih in po poškodbi leve roke. Za Houston sta pred 3200 gledalci na tribunah domače dvorane v Teksasu ponovno zaigrala tudi(8 točk) in(17). Dvoboj je odločil zvezdnik Harden z dvema prostima metoma, 33 točkam pa je dodal še osem podaj in šest skokov.V NBA ni več neporažene ekipe, Orlando Magic so doma po štirih zmagah v nizu tokrat s 92:116 izgubili z ekipo Philadelphio 76ers, ki je nanizala 15 trojk.je igral le tri četrtine in zbral 21 točk ter devet skokov,21 točk, eno manj pa ob devetih skokih. Na drugi strani je bil najbolj učinkovit Črnogorecz dvojnim dvojčkom (19 točk, 10 skokov).To je bil zanimiv uvod v prvi slovenski derbi v novi sezoni lige NBA. V noči iz petka na soboto (v soboto ob 1.00) se bosta namreč pomerilainv majicah Dallasa in Miamija.