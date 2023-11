Nikola Jokić je prepričan, da bo francoski najstnik spremenil košarkarsko igro

Je že res, da je francoski čudežni deček Victor Wembanyama (22 točk, 11 skokov, 6 ukradenih žog in 4 blokade) v davišnjem dvoboju San Antonia in Denverja (120:132) prejel košarkarsko lekcijo od Nikole Jokića (39 točk, 11 skokov in 9 podaj), a si je tudi zaslužil hvalospeve srbskega orjaka.

»Mislim, da je star 19 let, ni utrujen ali prestrašen. Igra trdo in hoče biti dober. Mislim, da igra trdo in se ne predaja,« je pogovor o 223 cm visokem najstniku z 244 cm razponom rok odprl Jokić. Pri njegovem razvoju je na škodljivost pretirane medijske pozornosti opozoril 28-letni Srb iz Somborja. »Da, dela napake, ampak to je normalno. Medijska pozornost mu ne pomaga, a se je bo navadil,« je napovedal dvakrat najkoristnejši igralec rednega dela lige NBA in tudi letošnjega finala. Za konec pa je ponudil še drzno prepričanje.

»Košarkarsko igro bo spremenil za 100 odstotkov. Je že na tej poti. Samo uživajte in pustite, da spremeni košarko,« je prerokoval »Joker«, ki ni edini od največjih zvezdnikov NBA s takšnim mnenjem. Največji od aktivnih košarkarjev LeBron James tudi povzdignil Francoz. »Vsi so ga označili za samoroga, a on je vesoljec. Nikoli nisem in nihče ni videl tako visokega igralca, ki igra tako tekoče in elegantno,« je ocenil najboljši strelec v zgodovini lige NBA.