Nikola Jokić v ospredju, kako se bo odzval Luka Dončić? (VIDEO)

Košarkarji Denverja so dosegli še 47. zmago v letošnji sezoni lige NBA. Junak tekme za zmago s 129:93 nad Utahom je bil Srb Nikola Jokić s 27 točkami in 14 skoki, Michael Porter Jr. je dodal 20 točk. Slovenskega reprezentanta Vlatka Čančarja trener tokrat ni poslal na parket.

Naprej tudi Boston in New York

Denver je tekmo že začel odločno in prvo četrtino dobil s 26:15. Ko je v tretjem delu razlika zrasla na 20, je bil zmagovalec odločen. Denver je z zmago potrdil tretje mesto na zahodu, kjer Los Angeles Lakers z Lukom Dončićem na četrtem mestu zdaj zaostajajo za tri zmage. Zmagovalec konference je vodilna ekipa lige iz Oklahome Cityja. Kar šesterica košarkarjev Denverja je tokrat dosegla dvomestno število košev. Za Utah je 20 točk dosegel Collin Sexton, dve manj pa Keyonte George in Kyle Filipowski, ki je temu dodal 13 skokov.

Na vzhodu imata končnico že zagotovljeno Boston in New York. Slednji je ponoči ugnal Milwaukee s 116:107. OG Anunoby je 20 od svojih skupno 31 točk dosegel v zadnji četrtini, Mikal Bridges je k zmago dodal 26 košev. Na nasprotni strani je Giannis Antetokounmpo blestel s 30 koši, devetimi skoki in sedmimi podajami, pa tudi po 20 točk Kyla Kuzme in Ryana Rollinsa je bilo premalo, da bi se Milwaukee izognil tretjemu zaporednemu porazu.

Luka Dončić naslednjič v akcijo že ponoči

Kmalu bodo sprejeli nov izziv tudi Luka Dončić in soigralci pri Los Angeles Lakers. Jezerniki bodo v nedeljo ob eni uri po slovenskem času gostovali v Memphisu. Zanimivo bo videti, kako se bodo odzvali na spektakularno končnico dramatične zadnje tekme, v kateri je potegnil daljšo Chicago.