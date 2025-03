Po peklenskih 13 sekundah ni časa, da bi se Luka smilil sam sebi

V nadaljevanju preberite:

Le slabih 24 ur so igralci Los Angeles Lakers lahko uživali v občutku zmage, priigrane ob zvoku sirene. Proti Indiani je bila ob košu LeBrona Jamesa štoparica na njihovi strani, v Chicagu jo je Josh Giddey z norim metom s sredine igrišča prehitel in zaključil redko videno vrnitev rdečih bikov, ki so v zadnjih 13 sekundah izničili pet točk zaostanka. »Težko je, ko zapraviš že dobljeno zmago,« se tudi s 25 točkami in 10 skoki razpoloženi Dončić ni mogel sprijazniti s končnico tekme v tretjem največjem mestu v ZDA. Sreča v nesreči je, da je v divjem ritmu lige NBA nova priložnost vedno tik za ovinkom.

»Občutek je obupen, grozno je. Način, na katerega smo izgubili tekmo, je res peklenski,« je poklapano pred novinarje v Chicagu stopil J. J. Redick. Nekdanji ostrostrelec ve, da strelci z vročo roko lahko zadanejo marsikaj, tudi Luka, mojster cirkuških metov prek celega igrišča, je ob zadnji potezi Giddeyja ostal brez besed. Igralec, ki je moral poleti zaradi slabega meta z razdalje zapustiti vrste Oklahome, je tik pred iztekom sirene dobil žogo v logotipu na svoji polovici in sprožil. »Takoj sem vedel, da bo met blizu, občutek je bil dober, ko je šla žoga iz mojih rok,« se je smejalo Giddeyju. V šolskem loku je žoga zletela skozi obroč in tribune so eksplodirale, trušč, ki je nastal, se je gotovo slišal tudi v sosednjih ulicah vetrovnega mesta, ki od časov Michaela Jordana po božje časti junake v slovitem rdeče-belem dresu.