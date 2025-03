Odličnemu Dončiću po šestih trojkah odleglo, niz Jamesa traja že 18 let

Košarkarji Los Angeles Lakers imajo znova nekaj več razlogov za veselje, prekinili so mini niz treh porazov, zmago s 120:119 proti Indiani Pacers so močno potrebovali. Moštvo iz Kalifornije je zmagalo po zaslugi še ene odlične tekme Luke Dončića, ki je zadel šest trojk in dosegel 34 točk, odločilni koš je ob sireni prispeval LeBron James, ki v prvih treh četrtinah ni zadel iz igre. Lakers so zdaj z Memphisom izenačeni na četrtem mestu zahodne konference.

Zadnji met ni želel skozi obroč, bolj uspešen je bil James. Foto Trevor Ruszkowski/Reuters

Po sedmih porazih na zadnjih 10 tekmah so LA Lakers nujno potrebovali zmago. V Indiannapolisu so jo tudi dobili, večji del tekme so bili boljši nasprotniki, vodili so celotno drugo in tretjo četrtino, nato pa bi v končnici skoraj zapravili gotovo zmago. Še slabi dve minuti pred koncem so imeli šest točk naskoka, nato v obrambi niso delali prekrška,ni zadel polaganja, izgubili so še eno žogo in pred zadnjim napadom je Indiana vodila s 119:118.

James ni imel svojega večera, v prvih treh četrtinah je ostal brez zadetega meta iz igre, v zadnji pa se je prebudil in tekmo končal s 13 točkami. Njegov niz vsaj 10 doseženih točk na tekmi, ki traja vse od leta 2007, ni bil prekinjen, zadnji dve točki je dosegel ob zvoku sirene in LA Lakers prinesel zmago.

Pravica do zaključka odločilne akcije je pripadla Dončiću, ki si je to možnost prislužil s še eno odlično napadalno partijo. V slabih 38 minutah na parketu je dosegel 34 točk, iz igre je zadel 11 od 21 metov, kar 60-odstotno je metal za tri točke (6/10). Zadel je še šest od sedmih prostih metov in v statistiko vpisal po sedem skokov in asistenc ob treh izgubljenih žogah.

V lovu za zmago je Dončić prodrl na vrh rakete in poizkusil s t.i. floaterjem, žoga pa ni želela skozi obroč. Pod njim je čakal James, ki je v skoku odbitek porinil skozi obroč in za las prehitel sireno, Lakers pa so slavili s 120:119. »Po pravici povedano ne vem, kako se počutim po zadetem metu, saj sem le živčno gledal na ekran, če sem bil dovolj hiter. Uspelo je,« je takoj po tekmi na parketu povedal zvezdnik Jezernikov. »Ko sem pobral skok pred zadnjo akcijo, je bil LeBron že na drugi strani igrišča, želel je žogo, a s takšno podajo nisem upal tvegati devet sekund pred koncem. Podal sem Austinu, on pa do LeBrona, žoga je prišla nazaj do mene, a žal ni želela skozi obroč, a je James zaključil akcijo,« je konec tekme opisal Dončić.

FOTO: Trevor Ruszkowski/Reuters

Na zadnjih tekmah dobro meče za tri, v zadnji akciji pa se je odločil za prodor. »Vračam se k osnovam in pogosteje prodiram pod koš, takrat nasprotnik postavi več branilcev v raketo in s podajami navzven lahko razigravam soigralce. To je dobro zame in za naše moštvo,« je odločitev opisal najboljši igralce tekme in zaključil: »Zmago smo močno potrebovali, Indiana je dobila pet tekem zapored, so v dobrem nizu. Ko je šel met za zmago skozi obroč, mi je odleglo.«

V prvem polčasu so igralci Los Angelesa za tri metali 52-odstotno, zadeli so 10 trojk in ušli na 18 točk prednosti, a se Indiana ni predala. Tudi zaradi veliko bolj razigranih igralcev s klopi, rezervisti Lakers so tokrat dosegli 23 točk, Indianini 20 več. Naslednja tekma LA čaka že jutri, vzhodno turnejo nadaljujejo v Chicagu (01:00).

Indiana Pacers – Los Angeles Lakers 119:120 (33:28, 22:40, 37:27, 27:25)

Mathurin 23, Haliburton, Nembhard in Turner po 16; Dončić 34, 7 skokov in asistenc v 37:58 min, Reaves 24, James 13 in 13 skokov.