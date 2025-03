Po neverjetni trojki s sredine se je tudi Dončić držal za glavo (VIDEO)

Sreča je košarkarjem Los Angeles Lakers hitro obrnila hrbet. V četrtek zjutraj je sireno za zmago nad Indiano prehitel LeBron James, 24 ur kasneje je enako uspelo Joshu Giddeyju, ki je s trojko s sredine igrišča izničil dobro delo Los Angelesa in Chicagu prinesel zmago s 119:117. Tudi trojni dvojček Luke Dončića s 25 točkami in 10 skoki je bil zaman.

Končnica sezone se za Los Angeles ne odvija najbolje, ob porazu s Chicagom pa vseeno ni bilo vse slabo. Rdeči biki so ena od najboljših ekip v ligi v mesecu marcu, po odhodu Zacha LaVina v Sacramentu se je moštvo postavilo na svoje mesto in igra hitro, napadalno in nepredvidljivo košarko.

Kljub temu so imeli Lakers tekmo pod nadzorom, velik del zaslug za to ima tudi Luka Dončić. V napadu je bil manj razpoložen kot 24 ur pred tem, tokrat je za 25 točk zadel osem metov iz igre iz 22 poskusov (za tri 4/12), a je v statistiko dodal še 10 skokov in pomembnih 8 asistenc. Žoga je namreč krožila za odtenek bolje kot na nekaterih prejšnjih tekmah, pomagala je boljša dnevna forma Austina Reavesa, ki je bil s 30 točkami prvi strelec Lakers.

Še vedno manjka napadalni učinek LeBrona Jamesa, tokrat je zbral 17 točk (0/5 za tri), a se je izkazal z 12 asistencami. Kljub temu, da so igralci s klopi znova prispevali le 23 točk, so bili Lakers na pragu zmage.

