Novi poraz Dragića & Co.

Košarkarji moštva Toronto Raptors, ki jih je nedolgo tega okrepil Goran Dragić, so v pripravah za novo sezono lige NBA doživeli še drugi zaporedni poraz. Tokrat so morali v gosteh s 111:113 priznati premoč igralcem kluba Boston Celtics. Slovenski zvezdnik je tokrat zbral šest točk.



Dragić je na parketu prebil 14 minut in v tem času iz igre zadel dva poskusa od sedmih (prosti met: 1:1, za dve: 1:6, za tri: 1:1). V statistiko je vpisal tudi en skok. Najbolj razpoložen pri Torontu je bil Američan Fred VanVleet, ki je dosegel 22 točk. Najbolj učinkovit pri Bostonu je bil njegov rojak Jayson Tatum z dvajsetimi točkami, ki je zbral še devet skokov, sedem asistenc in eno ukradeno žogo.



V preostalih dveh današnjih tekmah so New York Knicks s 117:99 odpravili Washington Wizards, Atlanta Hawks pa je s Srbom Bogdanom Bogdanovićem (16 točk) na čelu z 91:87 strla odpor moštva Memphis Grizzlies.



Nova sezona v najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bo začela 19. oktobra s tekmama Milwaukwee Bucks – Brooklyn Nets in Los Angeles Lakers – Golden State Warriors.

