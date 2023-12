Novi poraz Novomeščanov

Novomeško košarkarsko moštvo vnovič ni uresničilo želje o zmagi za točke liga ABA. Domači Split je bil v 10. kolu namreč od Krke boljši 78:74 (68:59, 48:36, 29:19).

Košarkarji Krke so bili po devetih kolih lige ABA pri dnu lestvice, tokrat pa so imeli priložnost, da z morebitno zmago ujamejo in prehitijo neposrednega tekmeca iz Splita. A razplet dvoboja sosedov na razpredelnici po novem slabem začetku ni bil po željah slovenske ekipe.

Novomeščani so v začetku tega tedna igrali tekmo s favoritom regionalnega tekmovanja Crveno zvezdo in jo visoko izgubili. Temelj za poraz je bil slab začetek, ko so zaostajali z 0:11. A tudi proti na papirju precej bolj enakovrednemu tekmecu je bil štart podoben; Split je namreč v prvi četrtini povedel kar s 15:0, Krka je šele v peti minuti dosegla prvi točki, ob polčasu je zaostajala za -12.

A nato je le stopila na plin in začela zaostanek topiti. V zadnji četrtini je zasuk s trojko Jana Špana za 73:75 dve minuti pred koncem ni bil daleč. Toda odločilnega koraka nato ni bilo, Split je bil v odločilnih trenutkih bolj zbran, gostje pa so delali napake, izgubljali žoge in grešili pri metih za tri, tako da je zmaga ostala v Dalmaciji.

Jan Špan je bil najboljši strelec Krke s 15 točkami, dve manj je dosegel Marko Radovanović, 11 pa Isiah Cousins.

Naslednjo tekmo bo Krka v ligi Aba igrala 8. decembra doma z Igokeo.