Po lanski Dončićevi zaušnici Oklahoma letos skočila na vrh lige NBA

Oklahoma je prvak lige NBA za sezono 2024/25. Razburljiv finalni dvoboj proti Indiani je odločila šele sedma tekma, v kateri je bila za skupno zmago s 4:3 boljša s 103:91. Pot to prvega naslova ji delno omogočila tudi poškodba najboljšega košarkarja gostov iz Indianapolisa Tyresa Haliburtona. V osmi minuti prve četrtine pri izidu 16:16 si je 25-letni branilec strgal Ahilovo tetivo, potem ko je odlično odprl tekmo in do takrat dosegel devet točk.

Shai Gilgeous-Alexander je v velikem slogu zaokrožil sezono, z naslovom prvaka lige NBA, prvega strelaca in najkoristnejšega košarkarja. FOTO: Kyle Terada/Imagn Images Via Reuters Connect

Domači junak je bila najkoristnejši košarkar sezone lige NBA in končnice ter najboljši strelec Shai Gilgeous-Alexander. Kanadčan je zadnjo tekmo sezone zaokrožil z 29 točkami in 12 podajami ob sicer slabem metu – 8/27, 2/12 za tri točke. Po Shaquillu O'Nealu leta 2000 je prvi košarkar, ki je bil najboljši strelec in MVP lige rednega dela in končnice.

Oklahoma je bila najboljša že po rednem delu z 68 zmagami in si tako s šestim najboljšim izkupičkom v zgodovini lige priigrala prednost domačega parketa. V končnici je izločila Memphis (4:0), Denver (4:3) in Minnesoto (4:1).

Leta 2012 je Oklahoma izgubila finalno serijo proti Miamiju z 1:4, Indiana pa je še drugič izgubila finalno serijo. Leta 2000 so bili s 4:2 boljši Los Angeles Lakers.

V sezoni 2023/24 je Oklahomo v finalu zahodne konference ustavil Dallas (4:2 v zmagah) z Luko Dončićem v glavni vlogi.

Oklahoma – Indiana 103:91 (25:22, 22:26, 34:20, 22:23)

Gilgeous-Alexander 29 in 12 podaj, Jal. Williams 20, Holmgren 18 in 8 skokov, Caruso in Wallace po 10, Dort 9, Hartenstein 7 in 9 skokov; Mathurin 24 in 13 skokov, McConnell in Siakam po 16, Nembhard 15, Haliburton 9, Turner 6, Nesmith 3, Bradley 2.