Pomlad velikih pričakovanj je Dončiću prinesla veliko razočaranje

Velike sanje o zgodovinskem zasuku so se razblinile že ob prvi oviri. Košarkarji Los Angeles Lakers so pokazali, da v trenutni sestavi nimajo šampionskega karakterja, še manj kakovosti in izgubili serijo prvega kroga končnice proti Minnesoti z 1:4. Objektivnih razlogov za poraz Kalifornijcev je veliko, razloge za neuspeh na zadnji, 5. tekmi in poraz s 96:103 pa lahko iščejo le v svoji slačilnici. Minnesota je na široko odprla vrata, a Lakers niso znali narediti koraka čez prag.

V Los Angelesu je pred tekmo v zraku visela velika napetost, tribune niso bile tako energične kot sicer, J. J. Redick je z druženja z novinarji ob vprašanju glede taktike na četrti tekmi predčasno odvihral in pokazal, da mu ni do razprave s sedmo silo. Podoben obraz je kazalo njegovo moštvo, v prvem polčasu ni bilo čutiti prave energije, ki bi jo od domačega moštva, postavljenega pred zid pričakovali. Znova so se v igro prikradle nepotrebne napake, vsako dobro obrambno akcijo pa je izničil Rudy Gobert, s 27 točkami in 24 skoki prvi igralec tekme.

Po lanskem pohodu v finale lige se je letos za Dončića sezona končala mesec in pol prej, že 1. maja se je poslovil od tekmovalne košarke za to pomlad. Pred njim je zanimivo poletje, slovenski navijači upajo, da tudi v reprezentančnem dresu na eurobasketu, preden se povsem posveti prvi polni sezoni v dresu LA Lakers. Za letošnjo bo zaradi kadrovskih rošad sredi februarja še dobil »odpustek«, v naslednji bo dovolj dober le naslov prvaka.