Dončić verjame, da v dvoboju z volkovi sledi še kakšno dejanje (4.00)

V Los Angelesu so pred letošnjo končnico potihem razmišljali o mesecu juniju, ko v ligi NBA poteka veliki finale, lahko pa se zgodi, da bodo Lakers svojo pot zaključili že na prvi majski dan. Računica je sila preprosta, zmaga na peti tekmi z Minnesoto je nujna, prostora za spodrsljaje je zmanjkalo. Luka Dončić se želi v zgodovino vpisati kot vodja 12. ekipe, ki bi nadoknadila zaostanek z 1:3 v seriji in napredovala.

Košarka je nepredvidljiva, še posebej to velja za izenačeno zahodno konferenco, kjer je razplet težko napovedati. Kljub velikemu zaostanku z 1:3 v zmagah so v Los Angelesu prepričani, da še vedno lahko napredujejo v konferenčni polfinale. »Enkrat bomo zmagali tudi v Minnesoti, v to sem prepričan,« je po četrti tekmi dejal Dorian Finney-Smith. Najprej bodo svoje delo morali opraviti doma.

Pred J. J. Redickom je zahtevna dilema, Dončić in LeBron James sta bila na koncu četrte tekme zelo utrujena, ker sta odigrala celoten drugi polčas. Kako se bo trener Lakers odločil tokrat, bo našel način, da ponudi vsaj nekaj minut odmora prvima zvezdnikoma? Morebitna šesta tekma bi bila na vrsti v soboto zjutraj.