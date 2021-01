Olimpija v Splitu zadevala iz slačilnice

Jurica Golemac je lahko užival v igri svojih varovancev. FOTO: Ivica Cavka/ABA

Split : Cedevita Olimpija 81:98 (59:72, 36:43, 13:23) Dvorana Split, brez gledalcev, sodniki Radović, Peić (oba Hrvaška), D. Javor (Slovenija).

Split: Kedžo 2, Ukić 12 (2:2), Marčinković 15, Bajo 2, Čampara 10 (3:3), Vranković 4 (2:3), Luković 16 (3:4), Marić 13 (5:6), Mesiček 7 (3:5); Cedevita Olimpija: Radović 2, Perry 13 (2:2), Hopkins 18, Murić 15 (1:2), Blažič 12 (3:3), Brown 5, Hodžić 4, Jones 20 (2:2), Dimec 6, Rupnik 3. Krka : Zadar 63:81 (48:66, 27:46, 11:22) Dvorana Leon Štukelj, brez gledalcev, sodniki: Koljenšić (Črna gora), Obrknežević (Srbija), Majkić (Slovenija).

Krka: Stergar 2, Camphor 5 (2:2), Stipčević 15 (5:6), Barič 9, Kosi 2 (2:4), Škedelj 4, Lapornik 5 (2:2), Rebec 11, Vučetić 2, Milovanović 8 (4:6); Zadar: Carter 19 (6:8), Justice 5, Vuković 11 (3:5), Bursać 10 (1:2), Mavra 15 (9:9), Onuaku 21 (7:9).



Izidi 16. kola – Borac : Budućnost 72:76, Mega : Cibona 72:71, Mornar : Crvena zvezda 78:86; preloženo: Partizan – FMP. Vrstni red: Igokea 12:3, Mega 11:5, Mornar 12:3, C. Olimpija, in Budućnost po 11:3, Crvena zvezda 11:2, Partizan 7:8, Split 5:11, FMP in Krka po 5:9, Borac 4:9, Cibona 3:10, Zadar 3:9.

Splitski Slovenec Blaž Mesiček ni bil kos ljubljanskemu Američanu Kendricku Perryju. FOTO: Ivica Cavka/ABA

Cedevita Olimpija je bila v 16. kolu lige ABA tako odlična, da bi lahko delček navdiha, znanja in izjemne učinkovitosti posodila Krki. V Splitu so Ljubljančani igraje premagali gostitelje z 98:81, Novomeščani pa so bili na domačem parketu povsem razglašeni proti zadnjemu Zadru in so izgubili s 63:81.Zadar, Budućnost dvakrat in Split, to je niz ljubljanskih zmag po vrnitvi v tekmovalni ritem po krajšem virusnem odmoru, ki je očitno kot čarobni napoj deloval na formo in razpoloženje. Za včerajšnjo sproščeno igro in učinkovito igro – na trenutke se je zdelo, da bi zadevali tudi iz slačilnice – celo zahtevni trenerni imel veliko kritičnih besed.»Počutimo se dobro, kar izvira iz obrambe. Tudi ob zgrešenih metih vemo, da se lahko zanašamo na obrambo. Ta nam daje samozavest, saj zgrešeni meti nimajo negativnih posledic,« je poudaril Golemac.Olimpija je bila razigrana na začetku obeh polčasov. V prvi četrtini je po sedmih minutah imela prednost petnajstih točk, na odmor je šla s prepolovljeno prednostjo sedmih točk. Z delnim izidom 7:0 je odprla tretjo četrtino in tako rekoč povsem umirila gostitelje, ki so se sicer trudili, toda vsakokrat, ko so le za trenutek pomislili, da so ujeli ritem za resen boj, so Ljubljančani takoj odgovorili z nizom košev. Bili so izjemno učinkoviti, skupni met je bil kar 58 odstoten, trojke so zadevali kot za stavo, 14 od 26.Prav nobenih možnosti niso imeli domači rumeni proti izjemno moštveni predstavi gostov, pri katerih je peterica košarkarjev končala tekmo z dvomestnim številom točk. Najbolj razpoložen med razpoloženimi je bil krilni center. Tekmo je začinil s štirimi trojkami in nadaljeval niz tekem z vsaj eno doseženo trojko. Dolg je že 12 tekem.Dvoboj v Novem mestu je bil skoraj na las podoben splitskemu. Olimpijino vlogo je upodobil Zadar, ki je že v prvi četrtini naredil razliko in jo do konca neenakega dvoboja in ob popolni razglašenosti gostiteljev zapeljal do zanesljive zmage. Najvišja prednost Zadarčanov je znašala 26 točk.»Kot da smo bili v množični blokadi, tako fizični kot psihični. Za fizično blokado so mi vzroki jasni, ni pa mi jasna taka mentalna reakcija,« je o klavrni podobi svojih košarkarjev razmišljal trener KrkeLjubljančane ta teden čaka najprej evropski dvoboj, v sredo bo v 7. kolu evropske pokala v Stožicah gostoval francoski JL Bourg en Bresse, v soboto pa bo v Ljubljano v ligi ABA gostoval še Partizan.