Po podgoriški zaušnici se bodo še bolj zagrizeno lotili lige ABA

Nenavaden je pogled na lestvico lige Nova KBM za prvaka, na kateri vodijo Terme Olimia iz Podčetrtka, slovenska udeleženca v ligi ABA pa najdemo na dnu: košarkarje Cedevite Olimpije z eno zmago in dvema porazoma (proti Heliosu s 50:100), Krko z izkupičkom 0:2. Stanje je v veliki meri posledica taktiziranja. Ker se bo v četrtfinale končnice uvrstilo vseh šest moštev in še dve iz lige za obstanek, so Ljubljančani v DP doslej igrali z zasedbo mladih upov, saj so tako kot Novomeščani osredotočeni na finiš regionalnega prvenstva s številnimi derbiji. S kakšni aduti pričakujejo prvega, ki bo na vrsti danes proti Igokei?