Proti Poljakom kot uigran orkester, ne kot solisti

V nadaljevanju preberite:

V soboto bo minilo 17 let, odkar se je slovenska košarkarska reprezentanca v Beogradu prvič uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. Uspelo ji je v sedmem poskusu, po njem pa ji je spodletelo le še leta 2015. Trend je torej ugoden, prav tako tudi na letošnjem eurobasketu, čeprav Luka Dončić, Goran Dragić & Co. ob petih zmagah v šestih nastopih še niso docela zablesteli v šampionski podobi. A obljubljajo, da se ji bodo poskusili približati danes ob 20.30 v dvoboju s Poljsko.

Kdaj so Slovenci doživeli edini poraz z današnjimi tekmeci in kdaj so najlažje opravili z njimi? Koliko točk je dosegel Dončić ob zadnjem soočenju v Kaunasu? Zakaj so dosedanje predstave potrdile, da bodo potrebne dodatne spremembe pri Sloveniji? Na kaj računa selektor Aleksander Sekulić?