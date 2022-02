Prvi »pick« tudi prvi zvezdnik tekme mladih asov

Tako imenovani Rising Stars Challenge je podobno kot nekaj ostalih »disciplin« zvezdniškega konca tedna doživel precej sprememb, tokrat so se najboljši novinci z igralci, ki v ligi NBA igrajo že drugo sezono, pomerili v povsem novem formatu. Sestavili so sedem ekip s po štirimi košarkarji, ki so jih vodili legendarni Isiah Thomas, Rick Barry, James Worthy in Gary Payton.

Odigrali so tri tekme, dve v polfinalu (prvi, ki pride do 50. točke), finale pa je bil odločen po doseženi 25. točki, s čimer so se želeli pokloniti častitljivi 75. obletnici lige. Najbolj se je po poročanju ESPN izkazal Cade Cunningham, prvi »pick« zadnjega nabora, ki je kot član ekipe Barry s 25:20 premagal ekipo Isiah.

»Zelo je bilo zabavno. Izvrstni soigralci, izvrstni trenerji, izvrstno vzdušje ... Ni dvoma, da sem se dobro zabaval,« je dejal organizator igre Detroit Pistons. Gledalci so lahko videli napete obračune, vse tri so na koncu odločili prosti meti.

Najboljši mladi košarkarji so se pomerili tudi v natančnosti: